El partido de Revilla aspira a sacar dos diputados y un senador el 10N

El Partido Regionalista de Cantabria aspira a sacar "al menos dos diputados y un senador" en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, para así "reivindicar todavía con más fuerza" en Madrid, según su secretario general, Miguel Ángel Revilla.

Revilla ha presentado este viernes las listas al Congreso y el Senado que aprobó la Ejecutiva el miércoles, acompañado por el diputado José María Mazón, que repite como número uno, y Vannesa Montes, concejala de Villescusa, además de la secretaria de la Mujer del PRC, que ocupa el número dos, y el cabeza de lista al Senado y alcalde de Valderredible, Fernando Fernández.

Después de una legislatura de cuatro meses, el también presidente de Cantabria ha dicho que su partido ha demostrado ser "coherente y serio", además de útil para Cantabria, y cree que tiene "muchas posibilidades" de sacar "al menos dos diputados y un senador" el 10 de noviembre, para así "reivindicar todavía con más fuerza" en Madrid.

Su mensaje electoral se centrará en que los regionalistas son "el único partido que no tiene ninguna culpa" de la repetición electoral y también el único coherente, porque ha hecho lo que anunció durante la campaña: apoyar al partido que se comprometiera por escrito a atender las reivindicaciones de Cantabria.

Según Revilla, si el PSOE gana las elecciones, los regionalistas vigilarán que cumpla el acuerdo que ha firmado y lo harán "desde allí", desde Madrid.

En el caso de que sea otra fuerza la que pueda formar gobierno, el apoyo del PRC "estará en la misma linea", es decir, que se comprometa a firmar el mismo documento que suscribieron los socialistas.

"Nosotros no tenemos ningún socio preferente, nuestro único socio es Cantabria", ha dicho Mazón, quien ha afirmado que los regionalistas no se mueven "en el ámbito derecha izquierda", su objetivo es Cantabria y la gobernabilidad de España y por tanto no van a "mirar el color político".

Sí hay, ha matizado, unas "líneas rojas" para el PRC, que defiende la Constitución y que no quiere ningún pacto que salga de la ley con los independentistas.