El Partido Regionalista Cántabro, primer apoyo de Sánchez para la investidura

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se ha convertido este miércoles en el primer partido con representación parlamentaria que ha anunciado el apoyo a Pedro Sánchez en la sesión de investidura, aunque ha dejado claro que si hubiera "concesiones" a los independentistas, retirarían el respaldo.

Mañana, en Madrid, sin cobertura para la prensa, los regionalistas cántabros y los socialistas firmarán el documento con la lista de inversiones que un hipotético Ejecutivo de Sánchez deberá acometer y que han propiciado el primer "sí" de la investidura.

El acuerdo ha cristalizado tras la reunión de este miércoles entre el diputado del PRC, José María Mazón, y el responsable de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.

Durante la reunión, ambos han revisado las reivindicaciones de Cantabria, sobre todo en materia de infraestructuras, y han sellado el compromiso de sacarlas adelante dentro de unos plazos. Las comisiones negociadoras de ambas partes se encargarán a partir de mañana que los compromisos se cumplan.

La prioritaria para el PRC es la puesta en marcha de una línea ferroviaria de alta velocidad que una Madrid y Santander en tres horas, lo cual se haría posible en 2024, ha concretado el diputado nacional de la formación cántabra. La línea albergará el transporte tanto de viajeros como de mercancías.

Igualmente, se potenciará el puerto de Santander, y no sólo por las mercancías que lleguen desde el centro peninsular, sino también desde Bilbao, pues otro de los compromisos en infraestructuras suscritos tiene que ver con la conexión de la capital vizcaína con la capital cántabra. El periodo de obra proyectado alcanza a 2023.

El apoyo del diputado del PRC no es suficiente para Sánchez, y por ello, Mazón ha afirmado que está la situación ahora mismo "al límite de la mayoría" que desemboque en un nuevo mandato del líder socialista como presidente del Gobierno.

Sin embargo, y aunque no ha sido asunto tratado en la reunión, Mazón se ha remitido a declaraciones públicas hechas ya por dirigentes de su formación para expresar que una abstención en la investidura de ERC o JxCat, si fueran a cambio de "concesiones", provocaría que el PRC "no estuviera cómodo" y entonces los regionalistas no darían su respaldo.

"Nada puede poner en riesgo la unidad de España con concesiones que superen la Constitución", ha declarado el único y el primer diputado de la historia del PRC.

Por su parte, Ábalos ha dicho, acabada la reunión, que con el Partido Regionalista de Cantabria ya no será necesario verse de nuevo.