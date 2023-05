El Partido Popular reafirma su compromiso "firme e inequívoco" para implantar el Grado de Medicina en Teruel

La alcaldesa de Teruel y candidata a la reelección, Emma Buj, y la cabeza de lista por la provincia a las Cortes de Aragón, Ana Marín, han comparecido este jueves ante los medios de comunicación para reafirmar el compromiso "firme e inequívoco" del Partido Popular para implantar el grado de Medicina en Teruel.

Lo han manifestado una vez más tras las críticas vertidas por los representantes del Gobierno de Aragón a la medida anunciada este pasado martes por el presidente del PP regional, Jorge Azcón, cuando detalló la intención de los populares de implantar esos estudios en la ciudad de Teruel y de poner en marcha la Facultad de Ciencias de la Salud en el campus, englobando esa nueva titulación con las ya presentes de Enfermería y Psicología.

"Tenemos un proyecto, hemos estudiado cómo se lleva a cabo y la financiación que es necesaria", ha explicado Buj, añadiendo que los planes pasan por solicitar a la Universidad de Zaragoza la implantación del grado de Medicina en Teruel, "financiándolo desde el Gobierno de Aragón".

Una medida que permitirá paliar la "gran demanda de médicos que existe en la actualidad y en el futuro", así como posibilitará que "los turolenses puedan estudiar Medicina en su ciudad" y "atraer" alumnos de otros rincones de nuestro país.

La alcaldesa ha reiterado a su vez el compromiso del Partido Popular con el campus, actualmente con casi 2.000 estudiantes, fundamentado en las diversas actuaciones que han acometido desde el Ayuntamiento de Teruel como la cesión de 10.000 metros cuadrados del antiguo colegio de Las Anejas para futuras ampliaciones.

CIUDAD UNIVERSITARIA

"Mi apuesta es que nuestra localidad sea una ciudad universitaria y para eso trabajamos, para que el campus siga creciendo", ha añadido.

Por el enorme impacto que tendría para la capital y su provincia, Buj ha calificado el compromiso de Azcón y del Partido Popular como una "extraordinaria noticia". Y también ha mostrado su sorpresa porque partidos como el PSOE y Podemos "se hayan descolgado desde el minuto uno".

"El señor Lambán nos tiene acostumbrados a los turolenses a ciertas lindezas porque ha venido a afirmar en nuestra casa que Teruel existe como los perros y las serpientes, nos ha dicho que nos quejamos de vicio por la falta de especialistas, que nuestra provincia está muy bien pero que tenemos la autoestima baja y que nuestro territorio daba lástima pero que, gracias a él, había dejado de hacerlo", ha especificado.

Una serie de comportamientos que ha tenido su respuesta tajante por parte de la candidata a la Alcaldía de Teruel: "lo único que da lástima en esta provincia son los incumplimientos del PSOE".

Una crítica que ha hecho extensiva a Alberto Izquierdo y al Partido Aragonés, que, pese a llevarlo en su programa electoral de 2019, "no han trabajado en esa materia". "Se les ha debido olvidar porque llevan cuatro años en el Gobierno y no se han manifestado en todo este tiempo, no han movido un papel, ni han realizado la más mínima actuación para que ese proyecto se haga realidad", ha afirmado.

SORPRESA

La candidata del Partido Popular a las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha mostrado su sorpresa por las críticas que ha generado la iniciativa anunciada el pasado martes por el presidente regional de la formación. Y ha puesto el foco en las palabras de la consejera de Presidencia del Gobierno regional, Mayte Pérez, y su homóloga en Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz.

A ambas les ha afeado sus continuas referencias al año 2011 porque "remontarse a ocho años atrás para defender su supuesta gestión deja bien a las claras que no tienen nada que presumir de su acción de gobierno".

Más concretamente, a la responsable de la universidad en el Ejecutivo regional le ha criticado que "ha vivido estos cuatro años muy alejada de la provincia de Teruel" y que la importancia que ha concedido a esta materia en nuestra provincia es "cero". "Ha demostrado en todo este tiempo que no le importa nuestro territorio, el campus turolense, nuestros jóvenes y los que vienen de fuera a estudiar", ha añadido.

Marín ha asegurado que la negativa de la consejera al proyecto de implantar el Grado de Medicina en el campus turolense "dice mucho" de ella. Por esa razón, le ha invitado a "venir a Teruel, comprobar la ilusión que ha generado esa promesa electoral y la esperanza de futuro que se ha abierto", para después exigirle que "deje de insultar en las redes sociales".

"Si quiere decir que está en contra del proyecto, que venga a Teruel a decirlo", ha añadido. Una opinión "opuesta" a la de los representantes del Partido Popular porque esta formación "tiene proyecto para Teruel" y también "creemos en nuestra ciudad, provincia y sus enormes posibilidades".