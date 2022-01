El Partido Popular insiste en exigir a Sánchez el informe científico que avale la mascarilla en exteriores

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha insistido en exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que le remita el informe científico en el que se ha basado para decretar el uso obligatorio de mascarillas en el exterior con el objetivo de poder decidir su voto. Tras reconocer que tiene "bastantes pocas esperanzas" en que le envíe esa documentación, ha avisado que "si no hay una justificación científica, no habrá un respaldo por parte del PP".

En declaraciones a Europa Press, Gamarra ha señalado que es una "obligación" del Gobierno remitir la información que "el Parlamento le solicita, máxime cuando se habla de reales decretos ley que tienen que ser convalidados por esta Cámara". Dado que enero es inhábil a efectos parlamentarios, ese debate de convalidación podría producirse a primeros de febrero.

"Al Gobierno le tendría que haber faltado tiempo para remitir toda esa información para que conociéramos en base a qué evidencia científica se ha tomado esta decisión. Y en base a esa información, será en virtud de la cuál nosotros decidiremos el sentido de nuestro voto", ha manifestado.

SI NO HAY JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA NO SE APOYARÁ

Gamarra ha señalado que están acostumbrados a que el Gobierno no les envíe la información que reclaman y ha añadido que ahora tienen "bastante pocas esperanzas" en que lo haga, máxime cuando la experiencia les dice que en la gestión de la pandemia ha habido "ausencia de comités de expertos, que se decía que existían" pero luego "no había nadie".

"Evidentemente si no hay una justificación científica, no habrá un respaldo por parte del PP a esos reales decretos. Si no la hay suficiente, pues tampoco evidentemente porque eso debe ser la manera de gobernar responsable y eficaz, no la imposición como única manera de gobernar", ha advertido.

"APUESTA DE SÁNCHEZ POR EL DESGOBIERNO"

Gamarra ha criticado la falta de "liderazgo" de Pedro Sánchez, a quien ha echado en cara que apueste por el "desgobierno como forma de gestionar la pandemia" al dejar la toma de decisiones en manos de las comunidades autónomas.

Dicho esto, ha defendido de nuevo una Ley de Pandemias que permita que "haya un paraguas común para todas las comunidades" y ha subrayado que es "algo que han reclamado todos los presidentes autonómicos de todos los partidos y de todos los colores políticos".

"No es solo una reclamación del PP sino que también ha sido algo que el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y distintos tribunales superiores de justicia han achacado a este periodo: la falta de impulso legislativo para luchar contra la pandemia", ha agregado.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha recalcado que "no es normal que dos años después de la llegada del virus no se haya impulsado una reforma legislativa de esas características" y ha subrayado que "solo la soberbia es lo que puede justificar esta inacción".

Gamarra ha recordado que el PP ya llevó al Congreso esa Ley de Pandemias, que fue rechazada en Pleno. "Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y nuestra obligación, que es la de impulsar reformas legislativas y lo que le trasladamos a otros partidos es que no entendemos que siendo poder legislativo, opten por la pasividad que el propio Gobierno también impulsa", ha señalado, para avisar que tendrán que "responder ante la población de por qué no han querido impulsar esa ley".

JUSTIFICA QUE CADA COMUNIDAD TOME MEDIDAS DIFERENTES

La dirigente del PP ha justificado que las propias comunidades del PP estén tomando decisiones diferentes y lo ha achacado a que "las peculiaridades de España en cada CCAA también son muy distintas". "No es lo mismo una comunidad con mucha densidad o con población más joven y zonas urbanas, que una comunidad que tienen mucha dispersión y una población más envejecida", ha apostillado.

Ante el hecho de que Madrid sea la comunidad que ha tomado menos medidas restrictivas, ha advertido de que esta región tiene "unas peculiaridades también diferentes" porque es donde confluye por ejemplo la llegada de los aeropuertos y eso hace que el ritmo de la pandemia "haya sido distinto en tiempos".

Al ser preguntada como valora que Vox opte por llevar a los tribunales las medidas que aprueba el Gobierno y si cree que se está judicializando en exceso la política, Gamarra ha asegurado que también el PP está llevando "muchas leyes" al TC y lo ha achacado a que el Gobierno "cruza la línea de la constitucionalidad y la legalidad".

"Hay muchas razones para impulsar distintos recursos de inconstitucionalidad o de amparo ante la falta de respeto al poder legislativo", ha declarado, para añadir que en 2021 el TC "en numerosas ocasiones ha enmendado la plana y dado varapalos importantes al Gobierno en términos de constitucionalidad".

EL GOBIERNO, "UNA APISONADORA DE DERECHOS FUNDAMENTALES"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha afirmado que tienen un Gobierno que se caracteriza "por ser una apisonadora de derechos fundamentales", tanto de los ciudadanos como de los diputados, al no dejarles ejercer su labor.

"Evidentemente si hay un Gobierno que pisotea derechos y que vulnera los derechos políticos de los diputados, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de ejercer esas acciones y lo hacemos", ha declarado.

Según Gamarra, cuando los recursos han sido estimados, lo que "queda claro es que hay alguien que está vulnerando derechos" y ése es "el gran problema" que tienen en España. Así, ha destacado que el hecho de que "los dos estados de alarma hayan sido declarados inconstitucionales, es algo no ha pasado en ninguna otra parte del mundo". "Y lo que no puedo entender es que no haya asumido nadie por parte del Gobierno ni una sola responsabilidad", ha enfatizado.