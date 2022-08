Parque Vivo del Guadaíra alerta de la vuelta de las macro botellonas al recinto con el arranque de la Liga

La Asociación Parque Vivo del Guadaíra ha alertado este miércoles de la vuelta de las macro botellonas a este espacio verde con motivo del arranque de la Liga y el primer partido del Betis, disputado el pasado lunes 15 de agosto. Con motivo de este encuentro contra el Elche, disputado ya de noche y en un día festivo, se concentraron en el parque "miles de personas", según el portavoz de la asociación, Antonio Fajardo, en declaraciones a Europa Press.

La entidad ha insistido en que hay "soluciones" con las que evitar la concentración de personas en el parque y la acumulación de basura, como vasos, plásticos y botellas. Restos que son recogidos manualmente por los equipos de Lipasam pero cuya limpieza "no es cien por cien efectiva", ha reconocido Fajardo en declaraciones a Europa Press.

De hecho, entre esas soluciones, el portavoz ha apuntado a la existencia de un campo de fútbol municipal aledaño "sin uso" en el que, de "forma controlada, podrían concentrarse" los aficionados béticos antes de los partidos para así no dejar los restos de las botellonas en el parque con los "peligros" que eso entraña para los usuarios y mascotas.

Sobre la denuncia interpuesta el pasado mes de marzo por parte de tres asociaciones --Parque Vivo del Guadaíra, Bermejales Activa y Foro de Heliópolis--, Fajardo ha confirmado que "no hemos recibido contestación de la Fiscalía". En dicho escrito, las entidades sostenían que "el Ayuntamiento hace dejación de funciones al consentir, ignorar o no aplicar la debida administración en la zona, al no impedir y sancionar una actividad que está expresamente prohibida por sus ordenanzas al alterar la convivencia, suponer un grave riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas".

Los denunciantes mantenían que "el desvío de esta actividad molesta, insalubre y peligrosa hacia el Parque del Guadaíra", ya que hasta el mes de diciembre de 2021, aseguraban, las botellonas se producían en la calle Tajo, es una "decisión intencionada y participada por el Ayuntamiento de Sevilla, la Subdelegación del Gobierno y el club Real Betis Balompié, responsables de las medidas de seguridad en la celebración de estos eventos deportivos".