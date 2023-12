Parque Europa inaugura la réplica del 'Monument of the Northernmost of Sweden' que ganó el concurso de Ikea

El Parque Europa de Torrejón de Ardoz ha inaugurado la réplica del monumento sueco 'Monument of the Northernmost of Sweden' que resultó vencedor en el concurso lanzado por Ikea para incorporar un icono de la cultura de Suecia a este enclave.

La réplica ha sido inaugurada coincidiendo con la celebración de Santa Lucía, fiesta tradicional sueca que supone el pistoletazo de salida de las navidades, y tras el compromiso de la compañía sueca para contribuir con un monumento sueco al Parque Europa en el marco de la apertura de su nueva tienda en la localidad el pasado 26 de abril.

El acto ha contado con la presencia del embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto, así como representantes de otras instituciones y organizaciones invitadas.

Así, el Parque Europa luce ya la réplica del 'Monument of the Northernmost of Sweden', originalmente situado en Karesuando, la localidad más septentrional del país, y que indica las distancias a diferentes puntos emblemáticos del mundo.

En la réplica, señala las distancias desde Parque Europa a otros 35 puntos emblemáticos del mundo: Torrejón de Ardoz, Karesuando, Älmhut (ciudad sueca donde nació Ikea), San Petersburg, Lisboa, Bruselas, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Berlín, Amsterdam, París, Arlés, Florencia, Londres, Maastrich, Roma, Atenas, Bucarest, Rabat, Bogotá, Quito, Alcalá de Henares, Guadalajara, Madrid, Barcelona, Dublín, Viena, Praga, Budapest, Helsinki, Sofía, Berna y Bratislava.

Este icono de la cultura sueca fue elegido tras un concurso en el que participaron casi 3.000 personas del Corredor del Henares para elegir entre tres opciones, que además del ganador incluían el caballo de Dalecarlia y Jrnpojke. El vencedor obtuvo el 42% de los votos.

"Nuestra intención es convertirnos en un vecino especial y el camino para esto es ser miembros activos del entorno que nos rodea. En este caso es un honor para nosotros poder contribuir a la inclusión de la cultura sueca en Parque Europa", ha indicado la directora de la tienda de Ikea en Torrejón, Ana María Figueiras.