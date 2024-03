Parlon (PSC) afirma que la opción del referéndum "no está en la mesa" de negociación con ERC

"Salir del marco común de financiación me parece que no es suficientemente sensato"

La portavoz del PSC, Núria Parlon, ha afirmado este lunes que el referéndum "no está en la mesa" de negociación con ERC y ha sostenido que es --textualmente-- una pantalla pasada para los socialistas.

"No contemplamos la opción del referéndum, nosotros estamos por pasar página de una etapa que nos llevó a los peores momentos vividos en Catalunya", ha señalado Parlon en una rueda de prensa en la sede del partido, en la que ha apuntado que el referéndum significaría, a su juicio, volver hacia atrás.

Así se ha expresado preguntada por las palabras de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que en una entrevista de TV3 este lunes ha asegurado que ERC ya ha pedido al PSOE celebrar en Catalunya un "referéndum vinculante y con validación internacional", mientras que ahora están a la espera de que los socialistas hagan su propuesta.

En este sentido, Parlon ha reiterado que la campaña del primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, se centra "en unir y servir. Unir a los catalanes y a las catalanas para no volver a episodios que deslegitimaron la acción política" del Parlament.

FINANCIACIÓN DE CATALUNYA

Por otra parte, preguntada por la propuesta del Govern de financiación singular para Catalunya, Parlon ha sostenido que el PSC quiere una "financiación justa" y que eso significa poder desplegar políticas que son estratégicas.

"Salir del marco común de financiación me parece que no es suficientemente sensato", ha asegurado la portavoz, que también ha criticado que la Generalitat ha tenido recursos para desplegar políticas necesarias pero, según ella, no lo ha hecho bien.

"No nos amparemos en la financiación para esconder el desgobierno que se ha dado en Catalunya en los últimos años", ha criticado.

Finalmente, ha valorado positivamente el debate sobre la financiación pero ha instado a llevarlo a cabo "con calma en las mesas donde toca" pensando en una mejor financiación para mejorar las políticas públicas, en sus palabras.

ILP PARA LA INDEPENDENCIA

En cuanto a la orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide que la Cámara catalana declare la independencia de Catalunya, Parlon ha valorado la decisión "de forma positiva".

"No nos gusta volver a los momentos en los que, desgraciadamente, vivimos situaciones muy difíciles en el Parlament", ha afirmado.

El grupo del PSC-Units ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la tramitación de la iniciativa en la Mesa del Parlament.