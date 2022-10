Parlamentos regionales europeos piden diálogo ante "doctrinas imperialistas"

El presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la UE (CALRE), Jean-Claude Marcourt, ha reivindicado este jueves la fuerza del diálogo frente a aquellos que "prefieren la exhumación de doctrinas imperialistas erróneas y mortíferas".

Marcourt se ha pronunciado en estos términos en la primera jornada de la conferencia conmemorativa del 25 aniversario de la constitución de la CALRE, que se prolongará hasta mañana en Oviedo y en la que participan delegaciones de veinticuatro parlamentos regionales europeos.

La asamblea servirá para renovar la "Declaración de Oviedo", la carta fundacional de la CALRE, firmada el 7 de octubre de 1997 con la presencia del entonces presidente del parlamento asturiano, Ovidio Sánchez, y que supuso el germen de lo que hoy es una conferencia que reúne a 72 presidencias de asambleas legislativas regionales europeas.

En el hemiciclo de la Junta General del Principado, Marcourt ha apelado a la importancia del diálogo entre las regiones de Europa, que cuentan con "diferencias, particularidades y conceptos, a veces, opuestos".

"Ese diálogo tiene que enfrentarse, especialmente, a aquellos que prefieren la exhumación de doctrinas imperialistas erróneas y mortíferas", ha subrayado.

El presidente de la CALRE ha destacado que las regiones disponen de la "legitimidad necesaria para hacer oír la voz de la diversidad" en la esfera europea, al tiempo que ha defendido asociarlas al proceso de toma de decisiones.

Unido a ello, ha reivindicado la práctica de la subsidiaridad como un elemento que "puede contribuir a la resolución de los desafíos" diarios.

En el acto también ha tomado la palabra el presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, quien ha reivindicado la importancia del papel de los parlamentos europeos para que la UE deje de ser "percibida por la ciudadanía como un mal necesario para convertirse, de nuevo, en un proyecto compartido de futuro".

"En los próximos años, la Unión Europea tiene que demostrar si va a ser capaz o no de convertirse en la verdadera Europa de los ciudadanos. Acomodarnos no será suficiente para que Europa no pierda terreno en un mundo que cada vez cambia más rápido y cada vez es más exigente", ha apuntado.

A su juicio, existen retos y los principales son de carácter interno, especialmente los referidos a restablecer la confianza en la Unión Europea, a promover el consenso y a generar sentimiento de pertenencia.

A la asamblea, que se prolongará hasta mañana, han acudido delegaciones de veinticuatro parlamentos europeos, diez de ellos españoles: La Rioja, Murcia, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía, Extremadura y Asturias.

Además, participan representantes de cuatro cámaras de Alemania (Bremen, Bavaria, Sajonia y Turingia), otros cuatro de Bélgica (comunidad alemana de Bélgica, Valonia, Federación Valonia-Bruselas y el Bruselas), tres de Italia (Friuli-Venecia Julia, Lombardía y Cerdeña), dos Portugal (Azores y Madeira) y uno de Austria (Voralberg).