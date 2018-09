El Parlamento Vasco, sin PSE y PP, encarga a expertos la reforma del Estatuto

La Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha encargado hoy al grupo de expertos designados la semana pasada la elaboración de un texto articulado de reforma del Estatuto de Autonomía, sin el respaldo del PSE-EE, que se ha abstenido, ni del PP, que ha votado en contra.

La ponencia se ha vuelto a reunir hoy después de que el pasado viernes los grupos designaran a los expertos que van a tener ocho meses para elaborar este texto, en forma de proposición de ley, que luego asumiría uno o varios grupos para su posterior tramitación en la Cámara de Vitoria.

En la ponencia de hoy se han votado formalmente las bases del acuerdo alcanzado por PNV y EH Bildu antes del verano, que recoge la diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía, y una consulta ciudadana sobre el texto que aprobaría el Parlamento, antes de la negociación con el Estado para su encaje jurídico, entre otras cosas.

También se contempla una relación con el Estado "singular, bilateral y de naturaleza confederal en el marco constitucional".

En el acuerdo de hoy se encarga al grupo que redacte el borrador de la reforma del Estatuto de Gernika "en congruencia" y de "conformidad con las bases y principios" aprobados por la ponencia, aunque desde el "respeto y salvaguarda" de estas bases los expertos podrán buscar "puntos de conexión" con los votos particulares del resto de los grupos por "si fuera posible" ampliar los consensos ya alcanzados.

Tras la reunión de la ponencia, su coordinadora, Jone Berriozabal (PNV), ha explicado que han considerado "conveniente" votar el acuerdo de bases alcanzado por los dos grupos nacionalistas. Solo el punto referente a los derechos de los ciudadanos y mujer ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemos.

Además, ha acordado con el voto en contra del PP y la abstención del PSE-EE encargar a los expertos la redacción de un borrador "congruente" con las bases de este acuerdo, pero "abierto" a que se puedan incorporar otros contenidos, pero tratando de "ampliar" el consenso.

Berriozabal ha explicado que no se ha encargado a los expertos que hagan un informe de constitucionalidad o de ajuste al ordenamiento jurídico vigente ya que los partidos que han llegado a pactar "no dudan" de este encaje, sino que se les ha pedido elaborar un texto articulado.

Los expertos designados, Mikel Legarda (a propuesta del PNV), Íñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE-EE) y Jaime Mayor Oreja (PP), recibirán el apoyo técnico de los servicios jurídicos del Parlamento.

Socialistas y populares no han respaldado este mandato porque consideran necesario que los juristas determinen previamente si lo acordado entre PNV y EH Bildu tiene encaje constitucional, ya que de no ser así no podría completar su recorrido como ocurrió con el denominado Plan Ibarretxe, cuya tramitación fue rechazada por el Congreso.

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, ha denunciado el "marcado carácter soberanista" del texto pactado por los nacionalistas aunque también ha reconocido que hay un "amplio espacio de coincidencias" entre los grupos, básicamente en lo relativo a los derechos sociales. El PSE, ha subrayado, trabajará para ampliar consensos y lograr un pacto de convivencia.

Por su parte, Antón Damborenea (PP) ha rechazado rotundamente lo acordado por PNV y EH Bildu porque defiende el "derecho a la independencia", divide a los vascos entre nacionales y no nacionales, y "crea un poder judicial propio". Saben, ha añadido, que el texto pactado es "anticonstitucional".

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha dicho que el acuerdo de hoy es un "paso importante en el camino que lleva de la autonomía a la soberanía" y que se fundamenta en "el derecho a decidir de este pueblo".

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha insistido en que se empeñarán en buscar acuerdos que no dividan a la ciudadanía y ayuden a convivir mejor, y ha apostado por que el nuevo estatuto promueva el empleo digno, garantice la calidad de los servicios sociales, de la educación, sanidad e igualdad y que sea "inclusivo y no identitario" para que ningún vasco se sienta excluido.