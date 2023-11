Parlamento Vasco rechaza las medidas de EH Bildu ante los retrasos en las instalaciones de autoconsumo eléctrico

Proponía que Kontsumobide elaborara un informe sobre los plazos de activación de las instalaciones con excedentes

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una proposición no de ley presentada por EH Bildu que proponía varias medidas para "hacer frente a las trabas al autoconsumo eléctrico", como la puesta en marcha de una Mesa de Fomento del Autoconsumo y que Kontsumobide elaborara un informe sobre la situación en Euskadi sobre los plazos de activación de las instalaciones de autoconsumo eléctrico con excedentes, y asesorara a los consumidores que hayan padecido retrasos.

La iniciativa de la coalición no ha salido adelante, ya que sólo ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y PNV, PSE, PP y Vox han votado en contra.

En el debate, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha explicado que su iniciativa planteaba encargar a Kontsumobide la puesta en marcha de una campaña para asesorar a los consumidores que hayan padecido retrasos en los plazos de activación de las instalaciones de autoconsumo eléctrico con excedentes, ya que considera que "hay algunos derechos de los consumidores que pueden estar siendo vulnerados".

Según ha explicado, "detrás de todo esto lo que está pasando es que al final, una pasta que tendrían que estar viendo los autoconsumidores, se la está quedando alguien por el camino". "Al final, con la actitud de ustedes hoy, no se va a hacer nada", ha criticado antes de acusar al Gobierno Vasco de estar "'a por uvas' en este tema".

El parlamentario del PNV Unai Grajales ha señalado que "el desarrollo del autoconsumo es problemático", pero ha rechazado la "solución planteada por EH Bildu" de llevar esta situación a la "categoría política", porque "son casos puntuales, problemas entre las empresas, entre individuos y empresas, entre las empresas y la administración, y problemas entre las administraciones".

Grajales cree que "este no es momento" de poner en marcha una Mesa de Autoconsumo. "Si queremos hacer algo serio, necesitamos recursos, herramientas porque este tipo de cosas no caen del cielo. Se necesitan infraestructuras, se necesitan presupuestos. Con una planificación sí se puede hacer, pero tal y como se está planteando en este momento, nosotros no lo vemos", ha insistido.

El parlamentario del PSE Alberto Alonso ha reconocido que "existen diferentes obstáculos que están ralentizando el deseado ritmo del despliegue del autoconsumo" y considera necesaria "una adaptación del marco regulador y retributivo del sector de la distribución", pero ha rechazado el texto de EH Bildu porque cree que este "no es un tema apto para que Kontsumobide se convierta en una suerte de oficina única a la que remitir todas las documentaciones".

Alonso ha defendido que "la Administración tiene que ser capaz de acompañar a las personas consumidoras en todo momento". "Quizá la negociación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pueda ser un contexto adecuado para crear las herramientas necesarias para acompañar a la ciudadanía en su tránsito hacia un consumo energético más limpio, más sostenible y más próximo", ha propuesto.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha anunciado su voto a favor de la iniciativa de EH Bildu porque su grupo está "en esencia" a favor de lo que plantea y también con las medidas "aunque no sean de carácter estructural porque no vienen a plantear cambios sustanciales". "Creo que plantean medidas perfectamente razonables para paliar lo que en estos momentos puede estar sucediendo en Euskadi en relación con el acceso al autoconsumo", ha defendido.

El parlamentario de PP Luis Gordillo ha señalado que antes de hacer lo que propone EH Bildu, es necesario que Kontsumobide realice un "informe preventivo" sobre las dificultades que se encuentran los consumidores con la instalación de autoconsumo en sus domicilios. "Antes de llegar a unos pasos más concretos o que presuponen ciertas conductas, lo conveniente es que Kontsumobide se pronuncie primero, ya que es el organismo responsable de la salvaguarda de los derechos de los consumidores y usuarios", ha señalado.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, y el parlamentario de Cs Jose Manuel Gil, no han participado en el debate.