El Parlamento riojano vuelve a rechazar la línea de alta tensión Tauste-Júndiz

El Parlamento riojano ha vuelto a rechazar, hoy, la línea de alta tensión Tauste-Júndiz. "No queremos ser el sumidero de nuestros vecinos y que ocupen nuestro territorio con postes que dañan el paisaje", ha aseverado la diputada del Partido Popular, partido que ha presentado la iniciativa, Begoña Martínez.

En esta ocasión, se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para pedir al Gobierno central, a través del riojano, que no continúen los trámites del proyecto de infraestructuras de evacuación de la línea aérea de alta tensión del Parque Fotovoltaico Tara y Umiko que discurre por La Rioja.

El BOE publicó, el pasado 6 de diciembre, una resolución por la que se aprueba la declaración de impacto ambiental del proyecto 'Parque Fotovoltaicos Tara y Umiko' y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos.

Este proyecto, que atraviesa La Rioja desde Alfaro a Briñas a través de 29 municipios supone, para los 'populares', un irreparable impacto y graves afecciones para el paisaje, la flora y la fauna al atravesar zonas naturales protegidas y otras que forman parte del patrimonio histórico cultural.

La diputada 'popular' Begoña Martínez ha explicado que los trámites continúan sin haber escuchado a la ciudadanía y ha rechazado que "para que nuestros vecinos sean líderes en energías limpias tengamos que tragar con 250 postes".

"Nuestro destino es ser los basureros de nuestro vecinos", ha dicho al tiempo que ha aseverado: "Me niego a que su sostenibilidad sea nuestra insostenibilidad". Ha criticado, además, que el Gobierno socialista de Concha Andreu no plantara cara, en su momento, a este proyecto.

Desde el Grupo Parlamentario Podemos-IU, su portavoz Henar Moreno ha apelado al Partido Popular: "Señores del PP, han encontrado un filón y se dedican a enmarañar".

Así, ha indicado que el Gobierno central es "responsable de no haber frenado esta barbaridad medioambiental". Pero, ha añadido: "Saben ustedes que esa declaración de impacto ambiental está unida a que el Gobierno de La Rioja otorgue el permiso".

Por otro lado, ha señalado que ya se aprobó una ley para evitar la instalación de esta línea. Pero, ha insistido: "Han encontrado un filón".

Ha visto "evidente" que la Comunidad está en contra, que no hay "fisuras" en la sociedad riojana. No obstante, ha añadido, "también es necesaria una planificación que no se está haciendo".

Desde Vox, Hector Alacid ha recordado, también, cómo hace dos semanas se aprobó, en esta misma Cámara, una proposición de ley para la proyección del paisaje, buscando evitar la línea de alta tensión Tauste-Júndiz ante la que, hoy, con esta proposición no de ley, iniciativa de los 'populares', se buscar también mostrar rechazo.

El socialista Jesus María García ha visto esta medida "igual de esteril e ineficaz" que la proposición de ley ya aprobada. "Votaremos a favor", ha dicho explicando que lo harán porque "el Gobierno central ya ha hecho lo que tenía que hacer" y será, por tanto, la acción del Ejecutivo central quien lo detenga.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

García ha pedido a los 'populares' leer San Mateo 20/27, porque "define", ha dicho, "su política; la de la hipocresía". "Los parques solares les molestan mucho pero el más grande se puso en marcha con ustedes", ha aseverado pidiendo leer las declaraciones del expresidente Pedro Sanz cuando se puso en marcha.

La consejera Noemí Manzanos ha cerrado el debate para explicar que se trata de dar "un paso más en esa lucha" para la protección del paisaje, para evitar la instalación de esta línea en La Rioja y negando el "postureo" del que, ha dicho, se les acusa desde IU.