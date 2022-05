El Parlamento de La Rioja reprueba a Romero pero rechaza pedir su cese como reclama Ciudadanos

Ve en ella "falta de compromiso con la ejemplaridad y la ética pública" pero separa su situación en el Parlamento con su papel como consejera

El Parlamento de La Rioja ha reprobado hoy a la consejera de Igualdad, y diputada no adscrita tras ser expulsada de Podemos, Raquel Romero, al unir el voto de Izquierda Unida a los de Ciudadanos y Partido Popular. Sin embargo, ha rechazado pedir su cese al contar Ciudadanos sólo con el apoyo del Partido Popular.

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha defendido la iniciativa, mediante proposición no de ley, mostrando la "preocupación" de los riojanos y la necesidad de "exigir al Gobierno que cumpla con la debida decencia y ejemplaridad".

"Los ciudadanos no sólo están preocupados, sino cabreadísimos, porque no está cumpliendo con su compromiso de hacer su labor con medios éticos", ha dicho a Andreu exigiéndole que "cumpla con su ética pública".

Ha pedido a todos los diputados "que no estén dispuestos a más escándalos" que voten "a favor de la honradez en el servicio público" insistiendo en la falta de ética de "mantener una tránsfuga".

Baena ha leído el Código Ético del Ejecutivo riojano, que dice que los miembros del Gobierno deben evitar "cualquier acción que perjudique el prestigio del Gobierno de La Rioja".

También ha entendido que el hecho de que el Código Ético dependa de la Consejería de Romero es "poner al zorro a cuidar de las gallinas".

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha visto, en la proposición no de ley de Ciudadanos, "fuegos artificiales" de un grupo que quiere "desestabilizar" al Gobierno de Andreu porque "no tiene propuestas".

Ha creído que el "tema está resuelto" tras la salida de Romero del Grupo Mixto, y su conversión en diputada no adscrita. Aún así, sí ha visto que "es el momento de dignificar" la política y "garantizar que, cuando un ciudadano vota, está defendiendo un programa colectivo".

Por todo ello, si bien ha votado a favor de reprobar a Moreno, ha rechazado pedir a la presidenta del Gobierno que la cese, acusando a Baena de no entender la separación de poderes entre Ejecutivo.

Para Moreno, Baena desea "cesar a todos los consejeros y a la presidenta, no porque lo haga peor sino porque está en contra de su programa de gobierno".

Desde el Partido Popular, Begoña Martínez ha señalado que Romero "empezó su mandato con una romería y acabó mirando para otro lado cuando su director general chocó contra un árbol y salió huyendo".

Ha añadido que Romero, competente en materia de transparencia, es quien más quejas acumula en la Cámara por falta de información" y "es olvidadiza para dar datos de su incremento de patrimonio y sus viajes".

"Es la consejera con más personal eventual, seis frente a los dos del resto; seis altos cargos que cuestan tres millones de euros, más los 73.000 euros de su sueldo y los 8.000 de dietas en la cámara, cuando no son 11.000 cuando ejerce de portavoz aunque no venga a la Cámara", ha relatado.

No ha entendido que "no sea digna para formar parte del Grupo Mixto pero sí del Gobierno de La Rioja" según la defensa de Moreno.

El portavoz socialista, Raúl Díaz, ha creído que, desde Ciudadanos, no se quiere reprobar a Romero por ser una tránsfuga, "aunque lleven semanas dando la perorata", sino que les "molesta" la "estabilidad" y "las políticas de igualdad, participación, transparencia y memoria democrática" que se encuentran en la Consejería de Romero.

Ha subrayado que "no se ha alterado la mayoría parlamentaria", y "Romero no se ha apartado del Acuerdo de Gobierno", del mismo modo que no lo ha hecho Podemos, a pesar de haberla expulsado.

Ha respetado las "decisiones internas de partidos" y ha compartido la necesidad de que los cargos públicos donen parte de su salario a los partidos, con el objetivo de que se "mantengan sin sobres en B", algo que Romero "parece ser" que no ha hecho en Podemos y por eso ha sido expulsada.

Así pues, en el PSOE no tienen "nada que objetar" a lo decidido por Podemos pero, a la vez, ha visto que, desde el PSOE, cumplen lo que firman: "Dar estabilidad".

"Menudo papelón el suyo, se acaba de comer un sapo que espero que no se le indigeste", le ha replicado Baena lamentando su falta de apoyo.

En definitiva, se ha aprobado la reprobación de Romero, "por su falta de compromiso con la ejemplaridad y la ética pública" con los votos de Ciudadanos (proponente), Partido Popular e Izquierda Unida, y el voto en contra del PSOE y la propia Romero.

Ha rechazado instar a la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, a que la cese de su cargo de consejera porque sólo lo ha apoyado Ciudadanos (proponente) y Partido Popular, y ha votado en contra PSOE, Izquierda Unida y la propia Romero.