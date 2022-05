Parlamento Rioja reprueba a consejera de Igualdad al ser expulsada de Podemos

El pleno del Parlamento de La Rioja ha acordado este jueves la reprobación de la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Raquel Romero, por su "falta de compromiso con la ejemplaridad y ética pública" tras su expulsión de Podemos, lo que ha sido apoyado por PP, Ciudadanos e IU, y rechazado por PSOE y la propia Romero como diputada no adscrita.

Este ha sido el primer punto de una proposición no de ley defendida por el portavoz de Ciudadanos (Cs), Pablo Baena, quien ha criticado que el puesto de Romero como consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 es el "pago" de la presidenta del Gobierno riojano, la socialista Concha Andreu, por el escaño de esta diputada, "al que está atornillada" la consejera "tránsfuga".

PSOE, Podemos e IU firmaron, en agosto de 2019, un pacto de gobernabilidad, por el que los dos primeros formaron el Gobierno de La Rioja liderado por Andreu, pero, el pasado 4 de abril, Romero fue expulsada de la formación morada, junto a otras cinco personas de su equipo, por no abonar las cuotas a su partido.

El 28 de abril último, la Mesa del Parlamento acordó la expulsión de Romero del Grupo Mixto y que pasara a ser diputada no adscrita tras su expulsión de Podemos, a propuesta de la parlamentaria de IU, Henar Moreno, tras recibir esta la petición de la formación morada, lo que contó con el apoyo del PP y el voto en contra del PSOE.

El segundo punto de la proposición no de ley de Ciudadanos votada este jueves instaba a Andreu a cesar a Romero por ejercer, desde el principio de su mandato, "una conducta personal y profesional incompatible" con el ejercicio del cargo público, lo que se ha rechazado con los votos de PSOE, IU y Romero; mientras que PP y Cs han votado a favor.

Baena ha subrayado que Andreu necesita en el Parlamento el voto de Romero como diputada, por lo que hace pagar a los riojanos "un peaje" de 33 millones de euros, el coste de la Consejería de Igualdad en esta legislatura; y el portavoz socialista, Raúl Díaz, ha recalcado que "Romero no se ha apartado del acuerdo de gobierno que firmó y Podemos tampoco".

La popular Begoña Martínez ha incidido en que el código ético del Gobierno incluye la "salvaguarda del interés general", pero Andreu ha supeditado todo el interés a "mantenerse en el poder"; y Moreno cree que este tema sobre Romero ya está resuelto tras su expulsión de Podemos y su salida del Grupo Mixto.

Por su parte, Andreu, al inicio del pleno, al responder a una pregunta de Baena, ha asegurado que Romero es "una diputada autonómica electa que, hasta la fecha, no ha cambiado su disciplina de voto del proyecto político en el que estaba integrada".

Ha insistido en que Romero "no ha torcido la voluntad expresada en las urnas de apoyar a este gobierno progresista" y ha agregado que no se va a pronunciar sobre "cuestiones internas" de los partidos, en referencia a su expulsión de Podemos, porque es algo que a ella no le compete.