Parlamento Rioja acuerda que consejera de Igualdad sea diputada no adscrita

La Mesa del Parlamento de La Rioja ha acordado este jueves que la consejera de Igualdad del Gobierno regional y diputada autonómica, Raquel Romero, hasta ahora integrada en el Grupo Mixto, pase a ser diputada no adscrita tras ser expulsada de Podemos, junto a otras cinco personas de su equipo, por no donar al partido parte de sus sueldos.

Este acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del PP y de la diputada de IU, Henar Moreno, quien ha planteado la propuesta a petición de Podemos, que expulsó a Romero el pasado 4 de abril; mientras que el PSOE se ha pronunciado en contra por "una cuestión de forma", ha explicado a Efe el presidente del Parlamento, el socialista Jesús María García.

Moreno, en representación de la Sección de IU en el Grupo Mixto y como portavoz adjunta de este grupo, remitió ayer, miércoles, una escrito a la Mesa del Parlamento de La Rioja, en el que señalaba que había recibido una comunicación de la coordinadora autonómica de Podemos en La Rioja, Arantxa Carrero.

Carrero, en esa comunicación, señalaba a Moreno que Romero ha causado baja como afiliada en Podemos, "quedando en situación de transfuguismo".

El presidente del Parlamento riojano ha indicado que él ha planteado, durante la reunión de este jueves, que esa votación se trasladará a la Mesa de mañana por "garantías jurídicas", con el fin de que los Servicios Jurídicos de la Cámara presentaran un informe y que Podemos aportara una certificación de la expulsión de Romero de esta formación política.

Esta propuesta no ha sido aceptada por el PP ni por Moreno, por lo que se ha acordado que Romero salga del Grupo Mixto y sea considerada como diputada no adscrita, por lo que el Parlamento no sufragará el coste del asesor a jornada completa y el de media jornada que tenía esta diputada hasta ahora como miembro del Grupo Mixto y se modificará su asignación. EFE.

