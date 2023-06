El Parlamento reclama a iniciativa del PP-A un programa estatal para impulsar la bioclimatización en colegios

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves instar al Gobierno de la Junta para que, a su vez, inste al Ejecutivo central a "cumplir su palabra con las comunidades autónomas y, en particular, con Andalucía, y desarrollar un programa de cooperación territorial cuyo objetivo sea el impulso de la bioclimatización en todos los centros educativos del Estado".

Además, y en virtud de una proposición no de ley que ha defendido el Grupo Popular y que ha salido adelante con el apoyo de Vox, mientras que PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía la han rechazado, el Pleno ha acordado instar a la Junta para que, a su vez, emplace al Ejecutivo central a "transferir lo antes posible los fondos correspondientes al Gobierno de la Junta de Andalucía".

En defensa de esta iniciativa ha intervenido ante el Pleno el diputado del PP-A José Ricardo García, que ha expuesto que actualmente se está desarrollando en Andalucía un plan de bioclimatización, "pionero y referente que implica la inversión de más de 140 millones de euros en 430 obras de bioclimatización y 9 millones más en obras de climatización pasiva". "A ello se suma los ya ejecutados 10 millones de euros en el primer plan piloto de 2020 y otros 17 millones en medidas pasivas", ha apuntado.

Ha agregado que son conscientes de todo lo que queda por hacer en los centros escolares andaluces, y "reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando todas aquellas medidas que mejoren todos y cada uno de ellos".

Por todo ello, ha apuntado que no se entiende "cómo se puede jugar así con los centros escolares, el alumnado, elprofesorado y las familias andaluzas, prometiendo el Gobierno central 200 millones de euros en esas mejoras, inversiones que, por otro lado, a todas luces, son escasas para todo el Estado, y después olvidarse del compromiso adquirido".

PSOE-A: "OTRA PNL ELECTORALISTA"

En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Susana Rivas ha reprochado a los 'populares' haber "rebasado todos los límites de estolidez humana" con "otra PNL electoralista que le remiten sus compañeros de la Consejería para continuar con la campaña" de las elecciones generales, según ha opinado antes de afear también al PP-A que haga "gala de un profundo desconocimiento de las competencias y gestión de la administración andaluza" pese a que lleva "casi cinco años" gobernándola.

En esa línea, la diputada socialista ha aludido a la Ley andaluza de Bioclimatización de centros educativos y ha remarcado que "las competencias para desarrollar" la misma son "única y exclusivamente del Gobierno de la Junta".

En representación de Vox, el parlamentario Antonio Sevilla ha sostenido que esta PNL evidencia que el PP-A "no ha hecho sus deberes como debiera, y ahora viene con una excusa", así como ha opinado que el "compromiso" del actual Gobierno andaluz con la educación "está sobrevalorado", y en esa línea ha lamentado que "parece que el PP no ha tenido dinero suficiente" desde la Junta para "ejecutar" cada una de las actuaciones previstas en la Ley de Bioclimatización de aulas andaluzas aprobada en la pasada legislatura, para que los alumnos "no tengan que llevar mantas en invierno y ventiladores en verano", y, en cambio, sí "tiene dinero para políticas de género", según ha criticado.

Por último, la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha trasladado su preocupación por la situación de los colegios públicos andaluces en materia de climatización, porque "en muchos casos" cuentan con infraestructuras "muy deterioradas", y ha acusado al Gobierno andaluz de vivir en una especie de "realidad paralela", y en esa línea ha considerado "de traca" que, teniendo la Junta "dinero y fondos europeos", desde el Grupo Popular vengan en esta PNL reclamando dinero al Ejecutivo central cuando la Ley andaluza de Bioclimatización "no se está aplicando" pese a que ahí estaría la "solución" a esta problemática, según ha sostenido.