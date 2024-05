El Parlamento rechaza con la mayoría del PP-A una iniciativa del PSOE-A que reclamaba mejoras en la educación andaluza

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista relativa al aumento de plantillas docentes y mejoras en el sistema educativo público andaluz con la que, entre otras cuestiones, se quería instar al Gobierno de la Junta a "mejorar las condiciones del trabajo" del profesorado y "reducir" su horario lectivo.

Eran algunas de las reivindicaciones incluidas en esta iniciativa socialista que se ha votado en tres bloques de puntos, si bien todos ellos han contado con el rechazo del PP-A, mientras que han contado con el respaldo de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. Por su parte, Vox se ha abstenido ante uno de los seis puntos y ha votado a favor de otros cuatro.

La primera propuesta incluida en esta PNL pasaba por instar desde el Parlamento a la Junta a bajar las ratios en todos los niveles educativos, y a establecer ratios adecuadas en las aulas específicas.

Igualmente, el PSOE-A quería con esta iniciativa que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno a "parar la segregación educativa y a aumentar los recursos para la atención a la diversidad, aumentando la dotación de profesionales de Orientación Educativa, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en todos los centros educativos y por cada 250 alumnos".

En tercer lugar, la iniciativa socialista planteaba que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "reducir el horario lectivo del profesorado, terminando con prácticas abusivas como el llamado '2x1' en Primaria y la generalización de horarios por encima de las 18 horas en Secundaria".

Por otro lado, el PSOE-A proponía con esta iniciativa que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, atendiendo a su salud mental y a las necesidades de desburocratización", y a "dignificar la labor del personal interino".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

La parlamentaria socialista Susana Rivas se ha encargado de defender ante el Pleno esta iniciativa en una intervención en la que ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de sindicatos y colectivos educativos en sus protestas contra la gestión del PP-A, que, desde que gobierna en Andalucía, "ha cerrado 1.943 clases", que se elevarán a "2.600 al sumar el recorte previsto para el próximo curso", según ha advertido.

En esa línea, la diputada del PSOE-A ha señalado que el año que viene "se cerrarán, incluso, centros públicos completos, al menos una escuela infantil y tres colegios", y dos institutos perderán sus clases de Secundaria y Bachillerato.

Contra esta situación se manifestaba, según ha subrayado la portavoz socialista, la comunidad educativa este pasado martes, 14 de mayo, al grito de 'Moreno Bonilla, aumenta la plantilla', y para demandar que "termine el recorte de aulas públicas" por el Gobierno del PP-A, "bajada de la ratio de alumnado por aula, mejor atención a la diversidad y menos horario lectivo para el profesorado".

Susana Rivas ha lamentado que la respuesta de la consejera de Desarrollo Educativo a las movilizaciones de la comunidad educativa fuera "mentir" sobre la creación de 14.000 plazas docentes que, "en realidad, son de reposición por jubilaciones".

La representante socialista ha avisado de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el PP no conseguirán "con su política del fango desacreditar nuestra lucha" junto a los colectivos de enseñanza, y ha garantizado que el PSOE-A continuará exigiendo al Gobierno andaluz que "asuma su responsabilidad y garantice la educación pública y de calidad que merecemos los andaluces".

PP-A CRITICA EL PANORAMA "APOCALÍPTICO" QUE DIBUJA LA INICIATIVA

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Alejandro Romero ha reprochado al PSOE-A que dibuje en su iniciativa un panorama "en blanco y negro, desolador, apocalíptico, queriendo hacer de la excepción la norma", y trasladando la imagen de que el sistema educativo andaluz es "un desastre absoluto".

"Siguen pensando que la educación continúa como la dejaron" cuando abandonaron el Gobierno andaluz, ha comentado el diputado del PP-A a los socialistas, a quienes también ha reprochado que su PNL es "pesimista" y viene "a rebufo de la huelga" educativa del pasado martes, que Alejandro Romero ha dicho no compartir por no entenderla, y que, a tenor de las cifras de seguimiento, "tampoco entendió la comunidad educativa y, en particular, los docentes", según ha añadido antes de concluir animando a la consejera a "seguir trabajando como hasta ahora", porque "ese es el camino" a seguir, según ha defendido.

En representación de Vox, el diputado Antonio Sevilla ha sostenido que existe "malestar en la educación en general" en Andalucía, no sólo en la pública, sino también "en la concertada y la privada", y "entre docentes, que esperan ver ampliadas las plantillas", según ha agregado antes de llamar además la atención sobre el hecho de que el PSOE-A encuentre ahora "deficiencias en la educación pública andaluza" tras haber estado "37 años gobernando" la Junta, y al respecto ha espetado a los socialistas que las ratios de las que ahora se quejan vienen "heredadas de su gestión" en la administración autonómica.

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán ha aprovechado su intervención para celebrar el "éxito" de la huelga educativa del pasado martes porque con ella "se ha puesto en la agenda mediática y política las necesidades que existen en nuestros centros educativos", y ha expresado su deseo de que se traduzca en ese "aumento de plantilla" docente que es "tan necesario" en la educación andaluza, que se encuentra en una "situación crítica", según ha remarcado antes de concluir emplazando a la consejera de Desarrollo Educativo, presente en el debate de la PNL, a que "escuche a la comunidad educativa" y "no pase a la historia política por ser la responsable del desmantelamiento de la educación pública".

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha valorado que la PNL socialista plantea "un puñado de propuestas" que respalda su formación, y entre ellas ha destacado la de la bajada de ratios de alumnos por aulas, que "apoya todo el mundo", según ha remarcado antes de destacar otras reivindicaciones como la de incrementar los recursos para el profesorado que atiende a alumnos con necesidades educativas especiales.