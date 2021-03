Parlamento navarro no logra consensuar un apoyo a las víctimas del terrorismo

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha conseguido este lunes consensuar una declaración institucional de apoyo a las víctimas del terrorismo en vísperas del día aprobado por Europa en su memoria.

Será el próximo día 11 cuando se celebre el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y con este motivo en el Parlamento se habían presentado dos propuestas de declaración, una del presidente de la Cámara, Unai Hualde, y otra de Navarra Suma (UPN, PP y Cs), y ninguna ha sido aprobada.

La mayoría de la Cámara ha culpado a NA+ de lo sucedido por entender que ha primado sus intereses partidistas, mientras que la coalición ha afirmado que el texto de Hualde pretendía "blanquear" a EH Bildu y de ahí que hayan presentado uno propio.

La propuesta del presidente pretendía que el Parlamento se sumara a la conmemoración, "expresando su recuerdo, reconocimiento y solidaridad con todas" las víctimas y que acordara "promover en todos los ámbitos la cultura de los derechos humanos, la democracia y la convivencia", y el impulso de políticas "en favor de la dignidad, memoria, empatía y cercanía con las víctimas".

En un tercer punto recogía que el día 11 el Parlamento junto con el Gobierno de Navarra realizaría un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo.

Una propuesta de declaración en la que "ni se condena ni se rechaza el terrorismo, en la que no aparece la palabra ETA como su hubiéramos vivido en otro mundo", ha dicho el portavoz de NA+, Javier Esparza, quien ha añadido que se ha redactado así "con el objetivo de blanquear a EH Bildu".

"Y nosotros no vamos a participar en ningún blanqueo de quien no condena ni rechaza el daño causado, hace homenajes a los asesinos y quiere que salgan de la cárcel", ha añadido, y afirmado que "se ha hecho un esfuerzo para incluir a EH Bildu a costa de quienes condenamos el terrorismo de ETA".

Ha considerado "indignante tratar con normalidad a una formación que no quiere serlo", ya que "no condenar la violencia, la extorsión y el asesinato daña a la democracia y manipular es decir que no se gobierna con Bildu cuando se tiene un acuerdo tácito de legislatura", por lo que ha asegurado que al PSN le delata el peso de los sillones".

De ahí que haya defendido la propuesta alternativa que en el primer punto contenía un recuerdo para las víctimas de ETA y en el segundo, a un texto similar al del presidente, añadía la necesidad de documentar y preservar testimonios, vivencias y reflexiones.

Asimismo proponía celebrar el acto con el Gobierno para "mejorar la calidad democrática", pretendía el compromiso de los partidos de "condenar de forma expresa el terrorismo" y "exigir a cualquier asociación, organización o formación política que lo condene y colabore con la justicia en el esclarecimiento de los crímenes pendientes de resolver".

Este texto, como el de Hualde, ha sido rechazado al no contar con un apoyo unánime, pero sí ha tenido el respaldo de I-E, Podemos y PSN, cuyo portavoz, Ramón Alzórriz, ha asegurado que le producía "rabia e indignación" la falta de acuerdo para "dignificar y honrar a las víctimas del terrorismo", algo "vergonzoso".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barlos, ha culpado de lo sucedido a la "sinrazón absoluta" de NA+, algo que "no podemos comprender ni compartir", mientras que Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha considerado que NA+ "ha primado otro tipo de intereses" cuando había "condiciones" para aprobar la propuesta del presidente y recordado que tampoco en ella se menciona a Ángel Berrueta, la "consecuencia más dramática" en Navarra de los tentados del 11M.

Para la portavoz de I-E, Marisa de Simón, lo importante es condenar el terrorismo y apelar al diálogo y la convivencia.EFE