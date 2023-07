El Parlamento de Navarra rechaza una declaración de Vox de homenaje a Miguel Ángel Blanco

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este viernes una declaración institucional presentada por Vox para homenajear a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por la banda terrorista ETA hace 26 años. La declaración no ha prosperado porque EH Bildu ha votado en contra y es necesaria la unanimidad en este tipo de declaraciones.

No obstante, los portavoces de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que han expresado su condena al terrorismo, han sido críticos con Vox, al que han acusado de "instrumentalizar" a las víctimas del terrorismo.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha criticado que la declaración "no ha podido salir adelante porque Bildu se ha opuesto, desgraciadamente todos estos principios que compartimos la mayoría de ciudadanos democráticos y que estamos dentro de la ley no han podido ser defendidos por el Parlamento por la posición de Bildu". "En vez de defender a las víctimas prefieren humillarlas con homenajes a los etarras y pretenden premiarlos metiéndolos en sus listas. Bildu ha vuelto a humillar a Miguel Ángel Blanco y al resto de víctimas de ETA", ha indicado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha asegurado que su formación "no va a apoyar ninguna propuesta política que venga de Vox".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha lamentado que "desgraciadamente la declaración no se ha aprobado porque EH Bildu no se ha cortado nada y ha votado 'no". "Es un cambio relevante. En las últimas declaraciones EH Bildu acostumbraba a abstenerse, y con eso tampoco salía la abstención, pero hoy ha dado un paso más y ha votado 'no', se siente más fuerte. Me parece que no es una cuestión menor y deja a las claras el sentimiento de una EH Bildu que ha pasado de siete a nueve parlamentarios y se siente imprescindible para formar Gobierno en Navarra. Esto demuestra que a Chivite van a intentar sacarle los ojos para tener la Presidencia del Gobierno", ha asegurado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que ha votado a favor de la declaración, pero ha precisado que hacía tiempo que "no se traía una declaración de esta índole". "Sabemos cuál es la utilización sucia que hacen la extrema derecha y las derechas con respecto a esto, siempre intentan atacar por este medio al Partido Socialista, pero el Partido Socialista será siempre claro para condenar a ETA, los asesinatos de ETA, y para estar siempre, porque nosotros también somos víctimas, al lado de las víctimas del terrorismo, reivindicando memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas", ha asegurado.

En la misma línea, el parlamentario de Geroa Bai ha señalado que "es indigno, repugnante, que Vox utilice la memoria de Miguel Ángel Blanco o de cualquier otra víctima para acusar de blanqueamientos". "El homenaje a las víctimas de ETA y a todas las víctimas es incompatible con el uso partidario que Vox ha intentado con su declaración institucional", ha afirmado.

En todo caso, Azcona ha subrayado que Geroa Bai "condena los actos de terrorismo de ETA, condena todas las violencias ocurridas y ha exigido siempre los derechos humanos para todas las víctimas, y la verdad, la justicia y la reparación". "No solo lo hemos exigido, sino que desde que Geroa Bai desarrolla políticas públicas en esta materia se han dado grandes avances en paz, convivencia y derechos humanos", ha asegurado.

El portavoz del PP, Javier García, ha afirmado que "a nadie le sorprende quién no ha votado a favor de esta declaración institucional y quién no avanza en la condena del terrorismo, y no son otros que los socios preferentes de la señora Chivite, no son otros que EH Bildu". "En pleno siglo XXI, volvemos a ver cómo EH Bildu, socio preferente de Chivite, partido que va a facilitar el próximo Gobierno de Chivite, no condena el terrorismo de ETA. Estos siguen siendo los socios que no avanzan en la condena del terrorismo de ETA", ha asegurado.

Desde Contigo-Zurekin, el parlamentario Carlos Guzmán ha señalado que su grupo se sitúa "donde siempre se ha ubicado la izquierda transformado de este país". "El 28 de julio de 1978 se celebró la primera manifestación en este país contra ETA y fue convocada por el Partido Comunista de España. Hoy el PCE forma parte de IU, estamos en Contigo-Zurekin y nos ubicamos donde ya nos ubicábamos, al lado de las víctimas, en frente del terrorismo y apostando por la convivencia en paz y libertad", ha dicho.

No obstante, ha añadido que "no compartimos el intento de instrumentalización de las víctimas del terrorismo que ha intentado la extrema derecha", si bien ha insistido en que "condenamos de forma total y rotunda cualquier forma de violencia terrorista".