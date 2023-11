El Parlamento de Navarra pide al Gobierno foral que elabore un nuevo Plan de Salud

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción presentada por UPN por la que se insta al Gobierno foral a que remita al Legislativo un nuevo Plan de Salud para su debate y aprobación, "según lo que establece la legislación vigente en la Comunidad foral".

Han respaldado la moción UPN, PSN, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin y Vox. Por su parte, EH Bildu no participa en el pleno del Parlamento, ya que secunda la huelga general feminista convocada para este jueves.

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha afirmado que el Plan de Salud es "el principal instrumento que tiene un territorio para planificar las políticas sanitarias" y ha señalado que el último plan elaborado en Navarra fue diseñado por un Gobierno de UPN para el periodo 2014-2020. "No se ha presentado uno nuevo, es el que rige actualmente", ha dicho, para señalar que los grupos que ahora sostienen al Gobierno "han tenido diez años para modificarlo y tres años para presentar un nuevo plan de salud, por lo tanto entiendo que no es tan malo esto que hizo UPN".

San Martín ha señalado que el Gobierno "no está cumpliendo con la ley foral de Salud", que establece que el Gobierno elaborará un nuevo documento de planificación dentro del año de finalización del plan que esté vigente. "Es decir, se tenían que haber hecho un nuevo plan en 2020, y no se hizo ni en 2021, ni en 2022 y tiene toda la pinta de que tampoco en 2023. Tienen la posibilidad de revertir esta situación votando esta moción que pretende instar al Gobierno de Navarra a que remita por fin este nuevo Plan de Salud", ha señalado a los grupos que respaldan al Gobierno.

La parlamentaria del PSN Maite Esporrín ha reconocido que "resulta necesaria la actualización del Plan de Salud" y ha precisado que "no es que se haya funcionado en los departamentos sin plan, porque existen múltiples planes de salud sectoriales de las distintas especialidades". Esporrín ha añadido que la legislatura pasada no fue "la más sencilla" para "dedicarse a otras cuestiones que no fueran resolver" la crisis de la pandemia y ha defendido la necesidad de un nuevo Plan de Salud que "afronte la situación se está viviendo en este momento y en el futuro, y que sea sólido, además de dináico y flexible".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha señalado que "llevamos un retraso de tres años en la planificación general estratégica de salud y lo que corresponde ahora es hacer un nuevo plan", y ha afirmado que "el departamento está ya trabajando y de forma muy activa en un nuevo plan, y los resultados los podremos ver a no mucho tardar".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "el Gobierno está continuamente presentando planes y dice que la sanidad es una prioridad, y resulta que ha incumplido la ley, ya que debería haber presentado un nuevo Plan de Salud antes de finalizar 2020". "Navarra tiene el octavo tipo impositivo del IRPF más alto de toda Europa, en Navarra tenemos la mayor presión fiscal de la historia, con la excusa de que es para la sanidad, pero los problemas de sanidad no son presupuestarios sino de gestión", ha asegurado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha señalado que "los planes son herramientas necesarias, obligatorias por ley, y sobre todo vitales, porque van a permitir marcar la hoja de ruta, calendarizar y programar las distintas acciones del departamento al que corresponda". López ha respaldado la moción y ha indicado que "el último Plan de Salud esta agotado, vamos con retraso en el nuevo plan, y un área de trabajo como la de Salud requiere de herramientas más flexibles".

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha incidido en que "han transcurrido más de tres años desde que finalizara el plan 2014-2020 y no se ha cumplido la evaluación de ese plan y no se tiene conocimiento" del nuevo plan. "No sé si es por desidia o incapacidad. Pónganse a trabajar, que ya les toca y la sociedad navarra lo demanda", ha señalado.