Parlamento de Navarra condena actos de apoyo al miembro de ETA Patxi Ruiz

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional en la que muestra su "máxima repulsa por las acciones de exaltación y apoyo del asesino del concejal pamplonés Tomás Caballero".

La declaración, presentada por Navarra Suma, ha contado con el apoyo de PSN y Geroa Bai, y de forma parcial con el de Podemos e I-E, mientras que EH Bildu ha votado en contra de todo el texto.

En ella se atribuye la organización de los citados actos a la izquierda abertzale y se denuncia "el silencio cómplice de formaciones políticas y sindicales que se niegan a repudiar estas demostraciones públicas de odio y fascismo en las que se homenajea a criminales de la banda terrorista ETA".

Por eso el Parlamento de Navarra "exige a todos los partidos políticos y organizaciones sociales a condenar y rechazar todo lo que representa la historia de terror de ETA" y expresa su "solidaridad y cariño con la familia de Tomás Caballero, que de nuevo tiene que comprobar cómo la izquierda abertzale se sitúa al lado de los asesinos y se olvida de la víctima.

La iniciativa ha partido de Navarra Suma, cuyo portavoz, Javier Esparza, ha considerado "repugnante" que se permitan actos con los celebrados este fin de semana en apoyo al preso de ETA Patxi Ruiz en huelga de hambre y sed en la cárcel de Murcia tras haber denunciado las consecuencia de la COVID-19 para la población reclusa.

Para Esparza, "debería estar prohibido" celebrar actos así porque suponen "una humillación a las víctimas" de ETA, ya que son la "exaltación de un asesino".

Ha exigido por eso explicaciones al delegado del Gobierno sobre el por qué permitió una concentración el jueves y prohibió otra el domingo que sin embargo finalmente se celebró en diferente lugar sin que interviniera para impedirlo la Policía Nacional.

Esparza ha cuestionado además que Podemos e I-E hayan "comprado" el mensaje de EH Bildu y advertido que ni el Gobierno de España ni el de Navarra pueden pactar con quien "no ha cambiado un ápice" en su "defensa de los asesinos" ya que ello implica que "se le está dando una legitimidad democrática que no merece, que no se ha ganado".

Por el contrario, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha defendido el respeto que merecen los derechos que asisten a todos los presos, sea cual sea el motivo de su condena, y ha subrayado que esta ha sido la razón de las movilizaciones celebradas, por lo que ha cuestionado "la manipulación" al hablar de exaltación del terrorismo o de "apoyo a un asesino"·.

Por su parte, los portavoces del PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E han mostrado su rechazo a la violencia y su solidaridad con las víctimas, si bien Uxue Barkos (Groa Bai) ha defendido también los derechos que asisten a los presos.

Mikel Buil (Podemos) ha rechazado por su parte que se "generalice" la condena a toda una ideología cuando dentro de la izquierda abertzale ha habido colectivos "fundamentales" para el fin del terrorismo. EFE