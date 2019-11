Parlamento llevará a Fiscalía a expresidentes de la Junta por comisión Faffe

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha decidido este miércoles trasladar a la Fiscalía la decisión del expresidente de la Junta Manuel Chaves y de varios exconsejeros de no responder a preguntas ante la comisión de la Faffe, así como la incomparecencia de José Antonio Griñán y Susana Díaz.

La decisión ha sido desvelada en rueda de prensa por el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, quien ha explicado que el objetivo es que la Fiscalía, mediante un informe elaborado por el letrado de la comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), valore "en cada caso concreto" si han incurrido en alguna irregularidad administrativa o penal.

La decisión de la Mesa del Parlamento se ha acordado, según Nieto, con el único voto en contra del PSOE.

En opinión del PP, es "fundamental" hacerlo para que se "garantice el respeto a esta institución" y que "no pueda salir gratis que una persona se niegue a declarar ante el Parlamento y que eso no tenga ninguna censura".

Sobre las incomparecencias de los expresidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz, ha dicho que ambos conocían que habían sido llamados a declarar y, de hecho, presentaron sendos escritos el día anterior alegando que no habían recibido la citación correspondiente.

"Tenían en su mano la posibilidad de recurrir, pero no lo hicieron y si se permite sin más que no comparezcan, nos podemos encontrar con que un consejero no quiera comparecer ante una comisión o no responder a una pregunta que no le apetece", ha argumentado.

Según el portavoz del PP, ha quedado "absolutamente probado" que ambos conocían su obligación, aunque "corresponde a la Fiscalía tomar la decisión que corresponda y que vamos a respetar, sea la que sea", ha asegurado.

Preguntado si el informe del letrado incluye la decisión del presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs) de impedir al exconsejero de Empleo Manuel Recio que abandonara la misma tras su intervención inicial "desoyendo" al propio letrado, ha dicho que el informe tiene "un nivel de detalle muy alto", con lo que no le "extrañaría" que pudiera haber alguna referencia a esta cuestión.

"Es una obligación de todos que se actúe con rigor y si tiene que haber algún tipo de corrección también para los miembros de la comisión o el presidente se tendrá que hacer", ha considerado.

En ese caso, según Nieto, se tendrán que "disculpar" pero el hecho de que "alguien actúe mal, no puede justificar que el resto actúe peor". EFE