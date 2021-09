El Parlamento foral rechaza una moción de NA+ para pedir mismo trato a las pantas de VW Navarra y Martorell

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de Navarra Suma que instaba al Gobierno de España a que "en relación con el coche eléctrico trate de igual manera a la planta navarra de Volkswagen que a la planta de la misma empresa en Martorell".

El resto de grupos han votado en contra de la resolución. PSN y Geroa Bai han presentado una enmienda conjunta en la que planteaban instar al Gobierno de Navarra "a seguir trabajando en común por el presente y el futuro de la empresa y el empleo", pero Navarra Suma la ha rechazado considerando que "esto es no decir nada, hay que concretar"

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que el Grupo Volkswagen "ha decidido que el coche eléctrico se fabrique en la Península Ibérica, lo que pone en competencia directa a tres plantas, la de Landaben, la de Martorell y la de Portugal" y ha señalado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participó en "un acto de apoyo a la planta de Martorell". "Pedro Sánchez es presidente gracia al apoyo de los partidos que hoy están gobernando Cataluña. El Gobierno del PSOE ha anunciado 1.500 millones de fondos de la UE para que Volkswagen electrifique las plantas y todos sabemos que María Chivite va a hacer lo que le diga Pedro Sánchez. ¿Pueden tener interés Pedro Sánchez y el PSOE en mantener el empleo en Martorell y de esa forma tener contentos a los partidos que luego le van a apoyar a la hora de aprobar leyes y Presupuestos?", ha planteado.

Esparza ha afirmado que Chivite "no puede permanecer callada" y la ha emplazado a trabajar de la mano de organizaciones sindicales y formaciones políticas, "unidos".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que la plantilla de Volkswagen Navarra tiene "muchos aliados", entre ellos el Gobierno España, el Gobierno de Navarra, los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra, y la propia plantilla con su trabajo, y ha asegurado, en cambio, que la plantilla tiene como "enemigo a Navarra Suma, con Javier Esparza a la cabeza".

Alzórriz ha enviado un mensaje de "tranquilidad" respecto a Volkswagen Navarra y ha expresado su confianza en el trabajo que están realizando el Gobierno de Navarra y del Gobierno de España.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana no ha aceptado la premisa de Navarra Suma de que se esté dando un trato injusto a Landaben respecto a Martorell y ha afirmado que "quiere creer a la presidenta del Gobierno cuando asegura que a Landaben le va a ir bien". "Hay motivos para el optimismo, pero un optimismo que no debemos confundir con relajación. Toca seguir trabajando, con mayor empeño si cabe, por impulsar el diálogo y toca centrar esfuerzos y de forma discreta estar preparados para dar el empujón definitivo cuando llegue el momento", ha afirmado.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha expresado su "decepción" tanto con la moción de Navarra Suma como con la enmienda de PSN y Geroa Bai y ha planteado a Javier Esparza que retirara su iniciativa "para que no se visualice una falta de capacidad de acuerdo del conjunto de formaciones, o que plantee un receso, nos encerremos en una habitación y no salgamos de ahí hasta que lleguemos a un consenso".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha reconocido a la presidenta del Gobierno que "el trabajo se está haciendo bien, rigurosamente, con el volumen adecuado, y me refiero al tono de voz y a la cautela que es necesaria para este tipo de operación". "En todo caso, esta decisión la tomará Volkswagen, no la presidenta Chivite ni el presidente Sánchez. No tenemos dudas de que va a venir a Landaben producción suficiente para mantener la plantilla, de lo que si tenemos dudas es de qué efectos va a tener la reconversión industrial, y esa reconversión nos tiene que coger preparados", ha dicho.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "lo relevante es que Volkswagen fabrique el coche eléctrico porque supone el mantenimiento de puestos de empleo". "El enfoque de Navarra suma, además de simplista, no lo entiendo. El problema que tenemos en el Estado es un problema de acceso al empleo, un problema para acceso al empleo de calidad, un problema y dificultades para el desarrollo industrial y esto no pasa por que los trabajadores de Navarra o Madrid nos peleemos con los trabajadores de Cataluña o Extremadura, el problema de los trabajadores es común y eso exige solidaridad y no provocar ese tipo de confrontaciones", ha asegurado.