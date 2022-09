El Parlamento foral rechaza la ley de NA+ sobre el 0-3 tras el acuerdo entre el resto de grupos

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley foral presentada por Navarra Suma para mejorar las condiciones laborales en el ciclo 0-3, después de que el resto de grupos (PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) alcanzaran el miércoles un acuerdo para destinar 4,3 millones a la mejora salarial y la contratación en el primer ciclo de Educación Infantil.

El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha afirmado que, en el último tramo de la legislatura, "la situación nada ha cambiado -para el ciclo 0-3- y por eso nos obligan a traer una proposición de ley, porque son un Gobierno que no cumple ni sus propios acuerdos". "La ley no es extemporánea, ni oportunista, ni está hecha para confrontar, simplemente busca garantizar las condiciones laborales en un colectivo que lleva años sufriendo agravios comparativos enormes entre personas que realizan el mismo trabajo", ha dicho, para criticar que el Gobierno "ha acabado capitulando ante las condiciones que ha puesto EH Bildu para que no se tramitara la ley de Navarra Suma".

Así, Pedro González ha afirmado que esta legislatura en Educación se puede resumir en que el consejero Carlos Gimeno "lo sabe todo, por tanto no necesita escuchar a nadie, pero al final se hace siempre lo que quiere Bildu".

Finalmente, la proposición de ley no ha sido tomada en consideración, ya que únicamente Navarra Suma la ha apoyado, mientras el resto de grupos han votado en contra (Izquierda-Ezkerra no ha participado en la sesión).

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha afirmado que la ley propuesta por Navarra Suma es "demagógica y solo pretende agitar un avispero que consideran que les puede convenir, además de la utilización política que hacen del ciclo 0-3 y de la plataforma -que representa al colectivo-, que les creyó y han renunciado a estar en las mesas de trabajo con el Gobierno y la Federación Navarra de Municipios y Concejos". "Este Gobierno es el que más medidas ha adoptado para mejorar el ciclo 0-3", ha defendido, destacando que el acuerdo alcanzado entre PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E "mejora las condiciones laborales de las trabajadoras y refuerza la etapa educativa".

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha asegurado que su grupo rechaza la ley de Navarra Suma "porque así lo hemos acordado para poder alcanzar un pacto en el que votar en contra de esta proposición de ley era condición sine qua non, de hecho, era la única condición, votar en contra esta iniciativa o de cualquier otra que tuviera el mismo objetivo, y en Geroa Bai nos gusta cumplir la palabra nada". "Se ha de legislar cuando no hay otra opción. Hubo una huelga del 0-3 que se podía haber evitado y había una ley de la que se podría prescindir, pero para eso hacía falta que se diera otra circunstancia, que no era otra que quien está en el Ejecutivo y tiene la competencia de dar un pasos adelante, lo diera. El hecho de que Geroa Bai haya mantenido firme su posición creo que es lo que nos ha traído a donde estamos hoy", ha valorado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "los discursos de UPN y Navarra Suma suenan a hueco" y ha señalado que "si estamos en la situación en la que estamos en el 0-3 es porque venimos de donde venimos". "Fueron alcaldes de EH Bildu los que acudieron al Palacio de Navarra a entregar las llaves de las escuelas infantiles cuando -el Gobierno de UPN- recortó brutalmente la financiación del ciclo. Venir a dar lecciones y pretender que nos creamos que esta proposición de ley no responde a un interés partidista sino a una vocación que ha tenido UPN durante toda la vida de que el ciclo sea gestionado de manera digna, me va a permitir ponerlo en duda. Es una chapuza de ley que se puede redactar en cinco minutos y es un brindis al sol si no tiene compromiso presupuestario que lo avale", ha asegurado, para destacar que el acuerdo alcanzado por el resto de grupos parlamentarios compromete la inversión de 4,3 millones.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha destacado que las trabajadoras de las escuelas infantiles se han venido movilizando desde mayo en protesta por "una situación injusta" y ha señalado que los grupos parlamentarios "teníamos que tirar de ese momento de enfado para ponernos las pilas y llegar a un acuerdo". "Navarra Suma utiliza a la plataforma que hoy adora y ayer desprestigiaba para impulsar una ley que es una autoenmienda a las políticas privatizadoras que fue instalando en el ciclo 0-3", ha dicho, para valorar el acuerdo alcanzado entre cinco grupos con el fin de "dar certidumbres" al sector.