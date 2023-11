El Parlamento foral pide un estudio sobre la falta de pluralismo en algunas localidades navarras

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción presentada por UPN para pedir al departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra que investigue, por medio de un convenio de colaboración con las universidades de Navarra, "la falta de pluralismo político y social en algunas localidades de Navarra como consecuencia del recuerdo de las actividades terroristas y de la demonización del adversario político por parte de grupos extremistas".

UPN, PP y Vox han respaldado esta propuesta, mientras que PSN y Geroa Bai se han abstenido, y Contigo-Zurekin ha votado en contra. EH Bildu no participa en el pleno porque secunda la huelga general feminista de este jueves.

Asimismo, la moción aprobada insta al Gobierno de Navarra a "defender activamente el pluralismo político y social como base imprescindible de una sociedad democrática". Igualmente, la resolución anima a la ciudadanía navarra a "hacer un uso activo de las libertades políticas reconocidas por la Constitución y las leyes y participar activamente en la vida política, especialmente en el ámbito municipal, formando parte libremente de candidaturas conforme a sus ideas en un clima de respeto y tolerancia". Estos dos apartados han sido aprobados por unanimidad.

El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte ha señalado que "en un asunto tan serio como la convivencia en Navarra hay que huir de los trazos gruesos", pero ha añadido que "quien afirme que en todas las localidades de Navarra se produce una situación de absoluta normalidad democrática, un clima de libertad para que todos los proyectos políticos puedan concurrir en igualdad, sencillamente se está negando a ver el elefante en el salón".

Iñaki Iriarte ha explicado que no iba a "señalar ninguna localidad, queremos mejorar la convivencia, no enrarecerla, pero tampoco queremos callarnos". "Hay localidades de Navarra en donde el espacio público lo monopoliza la izquierda abertzale, localidades en las que no es posible dar dos pasos sin toparse con una propaganda política asfixiante que demoniza a guardias civiles y policías forales y políticos al lado de colegios, institutos, de polideportivos, de centros de salud", ha afirmado.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío se ha mostrado de acuerdo con "el contenido básico" de la moción de UPN y ha señalado que "la concordia, la tolerancia, la primacía del derecho y el pluralismo políticos son consustanciales a la democracia, principios y valores que muchas veces nos ha costado ganar". "Es cierto que ETA y el entorno político que giraba alrededor de ETA han generado mucho sufrimiento y es cierto que en muchas localidades muchas personas han tenido verdaderas dificultades para poder ejercer esa libertad, y posiblemente hoy sigue pasando. Ayudaría mucho que esa parte de la izquierda radical abertzale hiciera una crítica clara a todas estas situaciones, pero también tenemos que decir que en Navarra hace tiempo que se marcó un camino liderado desde las instituciones, que es el Plan de Convivencia", ha asegurado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha destacado que el departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera ha incorporado en esta legislatura precisamente el título de Memoria y Convivencia, "algo plenamente meditado, consciente y significativo, para remarcar las políticas en estos dos ámbitos". "Es un departamento elevado a rango de vicepresidencia, una apuesta de Geroa Bai por el compromiso con esas políticas públicas", ha señalado. Además, ha dicho que UPN no es el partido que puede "exhibir" argumentos de "pluralismo político" y ha indicado que cuando la formación regionalista estaba en el Gobierno "calificaba a los navarros entre buenos y malos".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que "en muchos municipios de Navarra, sobre todo en el norte, es imposible conformar listas electorales, principalmente de centro derecha, pero también del PSN, incluso es imposible que muchos vecinos puedan significarse políticamente con estos grupos". El parlamentario foral ha afirmado que "el miedo y la presión que ejercen la izquierda abertzale hacen imposibles presentar listas que no sean de EH Bildu". "Nos parece muy necesario que en esas zonas y pueblos donde no hay alternativa política se investigue la falta de ese pluralismo dada la presión que hay", ha indicado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha subrayado que "el fenómeno terrorista y la falta de garantías para ejercer las libertades y derechos constitucionales nunca debieron haberse producido" y ha señalado que los grupos que conforman su coalición siempre se han posicionado en contra del terrorismo "con la máxima de las firmezas". "No vamos a negar que esa falta de pluralismo en algunas localidades de Navarra existió en el pasado, incluso no negaremos que en estos momentos quede algún reducto, pero queremos destacar el bueno trabajo que están desarrollando los distintos Gobiernos de Navarra en las últimas legislaturas para acabar con estas rémoras del pasado", ha apuntado.

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha destacado que "aún persiste el miedo en la sociedad navarra a ser español, a llevar la bandera, puede suponer riesgo para su empresa, para su vida y sus relaciones sociales". "¿A alguien le extraña que Navarra sea la Comunidad donde hay más pueblos en los que no se ha presentado candidatura? España va camino de ser un Estado fallido, donde la división y la separación de poderes e instituciones han quedado desdibujadas y deslegitimadas", ha señalado.