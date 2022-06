El Parlamento foral acoge una muestra que repasa los '100 años de comunismo en Navarra'

Abierta hasta el 30 de junio, es una retrospectiva de la historia del comunismo navarro organizada por el PCE con motivo de su centenario

El Parlamento foral acoge hasta el 30 de junio la exposición 'Hombres y mujeres de puño en alto. 100 años de comunismo en Navarra', organizada por el PCE-EPK en Navarra, y que repasa la historia de este movimiento político en la Comunidad foral con motivo de su centenario.

La muestra ha sido inaugurada este miércoles por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la secretaria política del PCE-EPK en Navarra, Isabel Burbano, en un acto que ha contado con la asistencia del comisario de la exposición, Eduardo Mayordomo, la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y representantes de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Navarra Suma.

La exposición, de carácter itinerante, está compuesta por paneles que contienen fotos, carteles, documentos, recortes de prensa y una selección de biografías que resumen la historia del PCE-EPK en su 100 aniversario. Permanecerá abierta al público en el atrio de la sede de la Cámara hasta el 20 de junio, en horario de 10 a 20 horas, de lunes a viernes, excepto los jueves, y los sábados de 11.30 a 14.

Durante su intervención, Hualde ha explicado que con esta muestra se hace "un repaso a un movimiento político, a un ideario, que ha tenido mucho peso en Europa, en el Estado y en Navarra, y que celebra su centenario este año". Según ha añadido, este movimiento, "siempre unido a la clase trabajadora", sufrió ilegalizaciones y, "como ocurrió con otros idearios, persecución durante años".

"Esta exposición supone un recorrido por una parte de la historia de Navarra, de la historia de la política navarra, desde esos inicios a la actualidad. Un repaso a las luchas obreras, sindicales, de los movimientos populares, de la reivindicación de la memoria histórica... Un relato que nos ayuda a recordar hitos de la política navarra y estatal", ha manifestado.

Tras señalar que "ahora que en política tanto se habla de la nueva política, de las nuevas formaciones", ha remarcado que "viene bien recordar a formaciones que superan más de 100 años con las mismas convicciones adaptadas a los nuevos tiempos". Según ha añadido, "la política siempre debe estar encaminada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones es un camino lleno de obstáculos, como atestigua la propia historia, en este caso, del PCE".

"Hoy tenemos una sociedad en la que hay una gran cantidad de propuestas políticas, democrática, plural, una sociedad en la que el fascismo y la violencia son pasado. La ciudadanía puede elegir en libertad y hemos superado las ilegalizaciones. No tenemos que dejar de valorar esto, sobre todo cuando asoman cantos de sirena populistas que tienen la tentación de evocar oscuros pasados en los que esto no era posible", ha manifestado, tras apostar por que "esta exposición sirva también para hacer memoria y para garantizar la no repetición de algunos episodios".

Por su parte, Burbano ha relatado que, durante su historia, el partido "ha sufrido 3 ilegalizaciones y 4 legalizaciones", por lo que "casi se ha vivido más tiempo en la clandestinidad que en democracia". "Los tiempos en clandestinidad fueron difíciles, los y las comunistas navarros fueron perseguidos, humillados, encarcelados, torturados y represaliados", ha destacado, tras remarcar que la militancia del partido "ha hecho todo posible por cambiar la historia navarra y mejorar las condiciones de las vidas de las personas".

"En esta exposición encontraremos imágenes de esa militancia de tiempos pasado y que son memoria democrática, pero también encontraremos imágenes de la historia navarra reciente", ha explicado, tras añadir que el partido "no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que concilia apoyos para satisfacer las necesidades de las mayorías sociales". Por todo ello, ha trasladado el "orgullo de reivindicar a todos los hombres y mujeres de puño en alto que formaron y/o forman parte de la vida política de Navarra en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria".

A continuación, ha tenido lugar una visita guiada de la mano de Eduardo Mayordomo, comisario de la exposición, que se ha encargado de ofrecer una explicación contextualizada del contenido de la muestra.

Como es habitual, esta nueva exposición se enmarca en el programa Kultur Atrio, con el que desde febrero de 2016 el Parlamento abre sus puertas y brinda su apoyo a las más diversas expresiones artísticas, y divulgativas.

En la inauguración también han estado presentes el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, el secretario general del PCE-EPK, Jon Hernández, el coordinador general de IUN, Carlos Guzmán, y la coordinadora general de Podemos, Begoña Alfaro, entre otros.