El Parlamento defiende a la FNMC como "única organización con legitimidad" para representar a los ayuntamientos

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción que establece que la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) es, "en la actualidad, la única organización con legitimidad para articular la representación del conjunto de las entidades locales de Navarra ante el Gobierno de Navarra, el propio Parlamento y el tejido social y económico".

El texto, propuesto por el PSN, contiene otro epígrafe en el que se ratifica el papel de la Federación Navarra de Municipios y Concejos "en la promoción y defensa de la autonomía local desde su nacimiento en 1982".

El primer punto ha sido aprobado con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PPN, los votos en contra de Vox y la abstención de UPN. El segundo apartado, por su parte, ha obtenido el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, los votos en contra de Vox y la abstención de UPN y PPN.

La moción contaba con un tercer punto en el que se rechazaba "cualquier intento de crear estructuras políticas municipales que traten de suplantar a las instituciones representativas contempladas en la ley foral de Administración Local", si bien ha sido suprimido mediante una enmienda acordada entre EH Bildu, Geroa Bai y el propio grupo proponente.

En su intervención, el parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que a los socialistas "nos resultan totalmente inoportunas e injustificadas las intenciones manifestadas" por UPN de abandonar la FNMC y de "crear una nueva asociación de municipios alternativa". "Creemos que es una decisión, además de inoportuna e injusta, que debilita y empeora la representación de las propias entidades locales. Nos parece poco sensata, poco razonada, fruto más bien de un enfado -un enfado respetable, pero un enfado- que en nuestra opinión está siendo un poco sobreactuado. Una decisión, en definitiva, que es perjudicial para el conjunto de las entidades locales de Navarra", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la Federación Navarra de Municipios y Concejos "se ha convertido en una mascota amaestrada al servicio del Gobierno y no al servicio de las entidades locales". "UPN va a crear una asociación de municipios para defender a las entidades locales de este Gobierno", ha apuntado, tras señalar que la FNMC "no responde a los objetivos fundacionales". "Se pliega siempre a los intereses del más poderoso, y el más poderoso en esto siempre es el Gobierno. No nos sentimos representados por quienes están más pendientes de lo que dicta el Gobierno que lo que necesitan las entidades locales", ha dicho, tras pedir "que rectifiquen y respeten el peso político que UPN tiene en la Federación Navarra de Municipios y que se nos robó".

Adolfo Araiz, parlamentario de EH Bildu, ha señalado que la decisión de UPN es "difícil de entender". A su juicio, "no existen razones políticas u objetivas suficientes para defender ese abandono". "UPN seguramente tomó esa decisión en caliente y ha querido justificar en la falta de pluralidad en el seno de la federación esa decisión. UPN sabe que eso es falso. Nunca ha habido una representación tan plural", ha asegurado, tras destacar la necesidad de "mostrar nuestro apoyo a esta entidad frente a los ataques partidistas de UPN".

En nombre de Geroa Bai, el parlamentario Pablo Azcona ha señalado que la de UPN es una decisión "absolutamente partidista" y "errónea" porque es una acción "despechada" y "poco reflexionada". "Geroa Bai interpreta este movimiento como una muestra de debilidad. No sé si UPN ha llegado a la conclusión, después de tres legislaturas sin gobernar en la propia FNMC, de que da por perdida la posibilidad de aunar mayorías municipalistas para conseguir la presidencia de la federación", ha indicado, tras pedir a los regionalistas que "no ahonden en el error".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha señalado que UPN, "en su calentón, no sólo decide salirse de la federación sino que anuncia que va a crear la suya propia" que represente "una pluralidad que sea más de su gusto". "Yo puedo entender el enfado, incluso puedo empatizar con su enfado, porque a nadie le gusta perder, pero son las reglas del juego y UPN siempre ha sido un partido que ha conocido las reglas del juego y que más o menos las ha cumplido, las ha respetado", ha dicho, tras añadir que la FNMC "está compuesta por ayuntamientos, no por partidos y si no se tiene clara esa diferencia el alcalde o alcaldesa de turno tiene un problema y se lo tendrá que mirar".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha remarcado que "las cosas nunca son blancas o negras". En este sentido, ha asegurado que la FNMC "merece todo el apoyo del Partido Popular", si bien "ha habido unos hechos que han roto con esa trayectoria de la institución, que hasta las últimas elecciones intentaba aunar las distintas sensibilidades políticas". "Ustedes han actuado con nulo espíritu democrático y con nulo espíritu de diálogo, han tomado decisiones más propias de gobiernos autoritarios que de uno democrático", ha apuntado.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Maite Nosti ha rehusado intervenir en el debate.