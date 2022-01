El Parlamento no celebrará pleno extraordinario sobre la situación sanitaria tras la abstención final de Vox

El Parlamento andaluz no celebrará una sesión extraordinaria del Pleno, solicitada por el PSOE-A para abordar temas relativos a la situación de la sanidad en la comunidad autónoma, después de que Vox haya decidido finalmente abstenerse en la votación de esa solicitud en la Diputación Permanente de la Cámara, de forma que la propuesta no ha salido adelante porque PP-A y Ciudadanos (Cs) la han rechazado, y PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía no han contado con el respaldo de Vox que habría sido necesario para la convocatoria de ese Pleno.

En cambio, la Diputación Permanente sí ha acordado, con el apoyo unánime de los cinco grupos parlamentarios, la convocatoria de una sesión extraordinaria de la comisión de Salud y Familias, solicitada de forma conjunta por PP-A y Ciudadanos (Cs), para que en ella comparezca el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en relación a la evolución de la pandemia de la Covid-19 y la respuesta del sistema sanitario, y por el programa de vacunación de la gripe y la Covid.

La iniciativa de solicitud de un Pleno extraordinario sobre sanidad había sido registrada exclusivamente por los 33 diputados del Grupo Socialista, si bien al inicio de la sesión de la Diputación Permanente la portavoz del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha planteado la suscripción de su grupo a dicha solicitud, lo que permitiría que en ese Pleno intervinieran representantes de los cinco grupos de la Cámara, y no solo del Socialista, como ocurriría en caso contrario al ser el único proponente.

Sin embargo, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha rechazado realizar "interpretaciones del Reglamento" que no consideraba correctas, y se ha limitado a someter a votación las solicitudes tal como figuraban en el orden del día de la Diputación Permanente.

"No me voy a inventar lo que no viene en el Reglamento", ha respondido la presidenta a la solicitud que desde el Grupo Socialista le hacían para que aceptara la adscripción "in voce" de Unidas Podemos a la solicitud de un Pleno extraordinario sobre sanidad.

Desde el PSOE-A han pedido un pronunciamiento al respecto del letrado del Parlamento, quien ha respaldado a la presidenta al argumentar que la solicitud de Unidas Podemos de suscripción a la iniciativa socialista se había presentado "una vez comenzada la Diputación Permanente" y tras haber concluido la reunión que, previamente, había celebrado la Mesa de dicho órgano, donde debía haberse calificado para su posible admisión a trámite, según ha expuesto, señalando que por eso no era "susceptible de incluirse en esos momentos".

Así las cosas, la solicitud del PSOE-A ha contado con ocho votos a favor de dicho grupo y de Unidas Podemos por Andalucía, otros ocho en contra --de PP-A y Ciudadanos (Cs)--, y la abstención de los dos diputados de Vox.

Al producirse un empate, se ha repetido la votación en dos ocasiones más, con un breve receso entre la segunda y la tercera ocasión, y, como no se ha modificado el resultado, la iniciativa ha sido rechazada tras votarse por tercera vez.

De igual modo, la Diputación Permanente ha rechazado, con los votos de PP-A y Ciudadanos, y gracias a la abstención de Vox, la convocatoria de un Pleno extraordinario solicitado de forma conjunta por PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía para que en él comparecieran el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, para abordar las previsiones del cierre del ejercicio de 2021 y el decreto de prórroga presupuestaria para el ejercicio 2022, y el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en relación a las condiciones de regreso a las aulas en el segundo trimestre del curso escolar.

La votación de esta solicitud de Pleno extraordinario también ha concluido con empate de ocho votos a favor --los de PSOE-A y Unidas Podemos-- y ocho en contra --PP-A y Cs--, mientras que Vox se ha abstenido, de forma que, al concluir así la votación en las tres veces en la que se ha llevado a cabo, ha sido rechazada la propuesta.

