El Parlamento de Cataluña volverá a votar sobre la autodeterminación en el próximo pleno

La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha avalado admitir a trámite una moción de la CUP que alude al derecho a la autodeterminación y que, si se rechazan las peticiones de reconsideración anunciadas por los grupos de la oposición, debería someterse a votación en el pleno de los días 12 y 13.

La citada moción de la CUP quiere que la cámara exprese de nuevo "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".

PSC-Units y PPC ya han adelantado que van a presentar peticiones de reconsideración, mientras Ciudadanos indica que "valorará" si hace lo propio.

Estas tres fuerzas constitucionalistas denuncian que el texto no atiende las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el riesgo penal de incurrir en un delito de desobediencia si no se acata la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil. Los comunes, por su parte, dicen "no poner pegas" a la admisión a trámite de esta moción.

Según varias fuentes parlamentarias, los letrados de la cámara legislativa no han sido en esta ocasión "taxativos" sobre si esta moción contraviene o no las advertencias del TC, dado que aunque han expresado sus "dudas" sobre el texto, indican que el redactado es "muy ambiguo".

La mayoría independentista de la Mesa, por otra parte, ha rechazado las peticiones de reconsideración presentadas por Cs, PSC-Units y el PPC a una propuesta de resolución pactada por los grupos soberanistas como respuesta a la sentencia del Supremo que también habla de autodeterminación.

Esta propuesta de resolución no está previsto sin embargo que se debata en el citado pleno de los días 12 y 13 de noviembre, pues no ha entrado en el orden del día cerrado esta mañana.

Así, la moción de la CUP se votará antes que la citada propuesta de resolución, ya que el texto de los anticapitalistas sí que ha entrado en el orden del día del pleno de los días 12 y 13.

Una maniobra, la de los anticapitalistas, que ha disgustado a otras fuerzas independentistas del hemiciclo, que han censurado que la CUP haya roto el "consenso" alcanzado cuando se presentó conjuntamente la propuesta de resolución y ahora haya optado por ir por libre.

Por contra, fuentes parlamentarias constitucionalistas han criticado que la mayoría independentista haya rechazado sus peticiones de reconsideración y han avisado de que "después vendrán las lamentaciones".