El Parlamento de Canarias aprueba una PNL del PP contra la tramitación de la Ley de Amnistía

El Parlamento de Canarias, con los votos del PP, CC, AHI y Vox, ha aprobado hoy miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular contra la tramitación de la Ley de Amnistía y en la que se rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.

La propuesta, defendida por la diputada popular Luz Reverón y que contó con la abstención de ASG y el voto en contra del PSOE y NC-bc, señala que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. La PNL anima, además, a los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.

En su intervención, Luz Reverón afirmó que la Ley de Amnistía que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados "es inconstitucional y atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho", y añadió que ni el legislador ni el Ejecutivo "pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que vayan a los juzgados como cualquier otro ciudadano".

Reverón señaló que los hechos ocurridos en el año 2017 fueron "una insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional; un atropello delictivo perpetrado a conciencia por un grupo determinado de políticos saltándose la legalidad", de ahí la aplicación del artículo 155 y la puesta en marcha de los instrumentos legales contra sus impulsores, condenando el Tribunal Supremo a alguno de sus principales líderes.

La diputada popular incidió en que los implicados en el procés han encontrado en la "ambición" de Pedro Sánchez "el caldo de cultivo propicio a sus aspiraciones de impunidad, pretendiendo el Partido Socialista con esta Ley de Amnistía un borrado penal de todos los delitos cometidos por la organización del procés y también por los miembros del movimiento secesionista, y además también borrar esas causas judiciales que se encuentran en curso por malversación de fondos públicos y por actos de terrorismo".

Advirtió que esta Ley de Amnistía "no es un punto y final; es un punto y seguido hacia el camino de la autodeterminación de Cataluña y, por extensión, al País Vasco; un despropósito jurídico que el PSOE justifica en un supuesto interés general cuando en realidad solo sirve al interés particular de Pedro Sánchez de mantenerse en la Moncloa, lo que se llama corrupción política".

Luz Reverón dejó claro, además, que esta PNL "no va de derechas ni de izquierdas, va de coherencia o de seguidismo, va de demócratas o de autócratas. La Ley de Amnistía es un fraude, es corrupción, es injustificable, va en contra de la supervivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y, en definitiva, es una humillación a todos los españoles".

"Ante estas amenazas y chantajes lo que hacemos es plantarnos, aparcar las diferencias y decir alto y claro que con nuestra democracia no se negocia, que nuestra democracia, nuestra libertad y la igualdad de todos los españoles se defienden. Esto es lo que hoy estamos pidiendo con esta proposición no de ley", añadió la parlamentaria del PP.

"EL PRINCIPIO DEL FIN".

La diputada Paula Jover del Grupo Parlamentario Vox, compartió que la Ley de Amnistía supone "el principio del fin de la democracia, la abolición del Estado de Derecho, poner a una casta de políticos por encima de todos los ciudadanos y por encima de la ley y también una evidente desviación de poder"; una ley que no busca la concordia, sino "obtener siete votos" y utilizando a España "como moneda de cambio".

El diputado de AHI Raúl Acosta se mostró en contra de la amnistía "porque no se hace por convicción política, sino por necesidad de los siete votos de Junts, así como los de ERC, para poder formar gobierno". "Si no, no se explica que se afirme que algo es inconstitucional y que luego tramiten esta ley. Decir que no son serios es quedarse cortos porque ustedes se ríen de los ciudadanos", afirmó Acosta.

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, se mostró en contra de la Ley de Amnistía porque es fruto de "decisiones que no se tomaron hace diez años, sino lo que ha durado la campaña electoral". "La democracia no se va a defender así. No se puede decir durante cuatro años que estaba Cataluña pacificada y ahora poner como argumento de la amnistía que esto sirve para pacificar Cataluña. ¿Cuándo era verdad? ¿Estaba pacificada? ¿Estaban tranquilas las cosas o hace falta esto?", se preguntó. Barragán sostuvo, además, que esta es "una amnistía ad hoc, de conveniencia, para tener a un presidente sentado en el Gobierno de España". "Esto es lo que ha ocurrido y eso es innegable", apostilló.

FRUTO DE LA CONFRONTACIÓN Y EL APOCALIPSIS.

Jesús Ramos Chinea justificó la abstención del Grupo Parlamentario de ASG al entender que, independientemente de que la Ley de Amnistía sea constitucional o no, al menos su tramitación debe llevarse a cabo siempre y cuando se cumpla con todos los trámites y con todas las garantías, y que sea después cuando el Tribunal Constitucional diga si es o no contraria a la Norma Fundamental.

El portavoz del Grupo Parlamentario NC-bc, Luis Campos, no apoyó la PNL por "el curso de confrontación y apocalipsis que hay detrás de la misma y de las acciones del Partido Popular y de Vox a lo largo de todo el Estado".

Asimismo, tildó de curioso que los que presentan esta proposición no de ley "fueron los autores de las amnistías fiscales; del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco; los que llamaron a ETA Movimiento Nacional de Liberación Vasco; y los que se atrevieron claramente a establecer líneas rojas a Vox y luego a convertirse en sus socios principales no porque hayan cambiado de opinión, sino porque, exactamente lo mismo que el Partido Socialista, probablemente necesitaban sus votos para acceder al Gobierno y al poder".

Por último, el diputado socialista Sebastián Franquis quiso dejar claro que España "no se va a romper" por la Ley de Amnistía. "Aquí lo que se ha roto es la aspiración de la ultraderecha y de la derecha española de gobernar este país. Eso es lo que se ha roto", remarcó Franquis, para añadir que en nuestro país "no hay ningún problema de lucha territorial, sino un problema de convivencia de comunidades, especialmente en Cataluña", de ahí que el Partido Socialista esté "trabajando" para resolver este problema y que esta convivencia "siga en el futuro".