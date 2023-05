El Parlamento aprueba reclamar a la Junta 16 obras hidráulicas y otras 28 al Estado con votos de PP-A y Vox

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) de Vox con la que reclama a la Junta de Andalucía y a la Administración General del Estado la ejecución de obras hidráulicas para afrontar la sequía.

En el caso de la Junta de Andalucía la iniciativa le reclama 16 obras hidráulicas repartidas entre las ocho provincias, mientras que al Estado le solicita otras 28 actuaciones.

La PNL ha salido adelante con los votos de PP-A y Vox, aunque el PSOE se ha sumado al punto que demanda la ejecución de las obras a cargo del Gobierno andaluz, mientras que los socialistas se han abstenido en solicitar las infraestructuras de competencia del Estado.

Los grupos Por Andalucía y Adelante Andalucía han votado en contra de todos los puntos de la iniciativa, rechazo al que se sumado el PSOE en el apartado de demandar "un Plan Nacional de Agua que permita la interconexión de todas las cuencas".

La iniciativa reclama, en primer lugar, al Consejo de Gobierno "el refuerzo de la seguridad hídrica", que define como "la adecuación de infraestructura pública" con tareas como "continuar el trabajo sobre las normas de seguridad presas y embalses" y "la mejora de las garantías de suministro", para propiciar "la mejora de la gestión conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, así como la reutilización y desalación como fórmulas adicionales para cuadrar oferta y demandan en zonas con estrés hídrico".

La PNL exige a la Junta de Andalucía que "finalice con carácter prioritario todas las obras hidráulicas pendientes en la región".

Así, en la provincia de Almería plantea la mejora de los embalses de Benínar y la instalación de desalobradoras en la Balsa del Sapo.

En la provincia de Cádiz reclama la finalización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Puerto Real (Cádiz), la conducción de abastecimiento desde el embalse de Guadalcacín hasta el Partidor de la Peruela y la mejora del abastecimiento a núcleos de la Comarca de La Janda.

En la provincia de Córdoba demanda la conexión de La Colada y Sierra Boyera y la conducción de abastecimiento en alta desde El Cerillo a Cerro Murciano.

En la provincia de Granada pide el abastecimiento a la Costa Tropical Sistema Béznar-Rules.

En la provincia de Huelva solicita el desdoblamiento de los sifones 4, 5 y 8 del canal del Piedras en Huelva.

En la provincia de Jaén demanda el abastecimiento del Quiebrajano-ETAP Jaén y la mejora Presa de Siles.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la provincia de Málaga reclama la Estación de Aguas Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte en una ubicación distinta a la de La Vega de Mestanza y los sistemas de interconexión de los Sistemas Campo de Gibraltar y Costa.

En la provincia de Sevilla pide la mejora de la garantía de abastecimiento en alta en el núcleo de Burguillos y el abastecimiento en alta en la Sierra Sur de Sevilla.

RECLAMACIONES AL ESTADO

En el caso de la Administración del Estado le pide al Parlamento de Andalucía "su parecer favorable" a la ejecución de obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado.

Al Gobierno le reclama en la provincia de Almería el trasvase del Tajo-Segura, la adecuación del cauce del río Adra y la ampliación de las desaladoras de Carboneras, Campo de Dalías y Bajo Almanzora.

En la provincia de Cádiz la instalación de la EDAR de Sanlúcar de Barrameda y la finalización de la EDAR de Barbate y Zahara de los Atunes.

En la provincia de Córdoba reclama las obras de mejora de las conducciones de Iznájar a Casilla del Monte.

En la provincia Granada demanda las canalizaciones de las presas de Rules y Béznar.

VEINTE ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE HUELVA

En la provincia de Huelva Vox solicita el aumento de la capacidad de la presa de Pedro Arco, en la cola de la Presa del Piedras, el desdoblamiento del Túnel de San Silvestre, la Presa de Alcolea, el desdoblamiento del sifón Odiel, el aumento de la capacidad de regulación de los depósitos de Huelva, el aumento de la capacidad de regulación de la balsa de regulación del anillo hídrico, la balsa número 2 de Palos, el refuerzo de Bombeos, impulsión de balsas y conducciones de transporte de agua hasta los puntos de suministro de los Regadíos de El Condado y Humedales de Doñana, el trasvase de la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, la mejora y ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Palos de la Frontera, la nueva EDAR en Moguer, la mejora y ampliación de la EDAR de Bollullos Par del Condado, la nueva EDAR en Rociana del Condado, la mejora y ampliación de la EDAR de Almonte, la construcción de una nueva EDAR en Bonares, la mejora y ampliación de la EDAR de Lucena del Puerto, la nueva EDAR en Niebla y la mejora y ampliación de la EDAR de San Juan del Puerto.

En la provincia de Jaén reclama la conexión de la Presa de Siles.

En la provincia de Málaga, el trasvase de Iznájar y en la provincia de Sevilla, la mejora de acceso a los regadíos de Isla Mayor.

La iniciativa de Vox la ha defendido el parlamentario Rafael Segovia.

LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PP-A Erik Domínguez ha defendido el voto a favor de su formación "en bloque" a esta PNL de Vox a la que ha planteado enmiendas que el grupo proponente ha aceptado, y ha aprovechado su intervención para valorar las "obras hidráulicas" que está acometiendo el "Gobierno del cambio" en Andalucía y para denunciar el "maltrato sistemático" del Ejecutivo de Pedro Sánchez "a esta tierra con el tema del agua y las obras hídricas".

La diputada socialista Ana María Romero ha sostenido que "los compañeros de Vox y PP viven en el show de Truman, en una realidad paralela", ha instado a que "no confundan la sequía con la escasez del agua", mientras que ha precisado que "no estamos diciendo que haya que abandonar ninguna actividad, no hay que castigar a nigún sector", ha recriminado a Vox que "ustedes no creen en las comunidades autónomas, en Andalucía" y les ha calificado de "estafa" tras sostener que "no hay agua porque hay autonomías".

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha calificado la Proposición no de Ley (PNL) de Vox como "populista, negacionista y electoralista", a la que ha considerado a su vez como "un diagnóstico erróneo", al tiempo que les ha preguntado "dónde se va a meter obras cuando no llueva", mientras que ha defendido que "algunas obras ya están presupuestadas" por el Estado y ha augurado que "si sigue sin llover los cortes (de agua) serán antes de septiembre".

La presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha considerado la iniciativa parlamentaria representativa de "Voxlandia, un mundo fantástico, negacionistas de todo" y ha instado a este grupo "estudiar el ciclo del agua" tras advertir de que "agua no sobra en ninguna parte".

Tras calificar la PNL como "una carta a los Reyes Magos", ha reprochado a Vox que "se les olvida el coste social de vender mensajes falsos de la sostenibilidad de esta agricultura intensiva", antes de reclamar "adaptarnos a la situación de estrés hídrico" y "preparar a los agricultores" para la falta de agua.