El Parlamento alemán ratifica la ampliación del despliegue en Afganistán hasta enero de 2022

El Parlamento de Alemania ha aprobado a última hora del jueves la ampliación de la permanencia del contingente militar del país desplegado en Afganistán otros diez meses más, hasta enero de 2022, en medio de las dudas de Estados Unidos a la hora de concretar el repliegue de sus propias tropas dada la convulsa situación que atraviesa el país.

Alemania mantiene en el país unos 1.300 efectivos dependientes de un mandato parlamentario que iba a expirar a finales de marzo y, en las últimas semanas, el Gobierno alemán había preparado ya una ampliación del mandato a la espera de la decisión final del Bundestag, que finalmente ha apostado por la aprobación de la prórroga por 432 votos a favor, 176 en contra y 21 abstenciones, informa Deutsche Welle.

En este sentido, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, explicó que la nueva fecha "tiene debidamente en cuenta la compleja situación en Afganistán y también garantiza la flexibilidad necesaria para poder reaccionar si cambia la volátil situación de seguridad", según declaraciones recogidas por Deutsche Welle.

La misión alemana, destinada al entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas, es el segundo contingente internacional más numeroso en Afganistán, después del estadounidense. Según el Gobierno alemán, la intervención afgana había costado a los contribuyentes alemanes alrededor de 16.400 millones de euros a finales de 2018.

Mientras, Estados Unidos ve cada vez más lejana la retirada de tropas que la anterior administración de Donald Trump pactó con la insurgencia talibán en los acuerdos de Doha de febrero de 2020, en un intento por sentar las bases de unas conversaciones entre la insurgencia y el Gobierno afgano que no han logrado avances. De hecho, la violencia ha aumentado en las últimas semanas.

En su primera rueda de prensa como presidente estadounidense, Joe Biden ha repetido que el plazo del 1 de mayo es "difícil" de cumplir por razones tácticas, aunque ha evitado dar uno nuevo. Así, se ha limitado a decir que no prevé que la presencia se prolongue "mucho tiempo" y ha sugerido que no se alargará hasta 2022: "No puedo pensar que sea ese el caso".

El Gobierno estaría estudiando una prórroga de seis meses, lo que en teoría encaja con las palabras pronunciadas este jueves por Biden, ya que al menos mantendría el compromiso de abandonar Afganistán en 2021, según fuentes citadas por la cadena CNN.