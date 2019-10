Bronco debate en el Parlament para censurar a Torra "por aplaudir a los CDR"

El Parlament debate y vota este lunes la moción de censura que ha presentado Cs contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con la líder del partido naranja en Cataluña, Lorena Roldán, como candidata a la Presidencia, aunque no tiene ninguna opción de éxito por falta de apoyos.

El pleno que ha comenzado con una intervención de 30 minutos del portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa que ha comenzado fuerte censurando a Torra, por "su aplauso a los CDR y por la quiebra de la convivencia". "No es decir 'Torra, yo le acuso', es decir 'Torra, yo le censuro'. Por su aplauso a los CDR, por no respetar la democracia y por ser el máximo artífice y ejecutor de la quiebra de la convivencia que pueda haber en Cataluña", ha dicho durante su intervención en la moción de censura en el Parlament.

Es por ello que ha defendido sustituir a Torra por la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, que es quien ha impulsado la moción de censura contra el presidente y que se espera que presente un programa para encabezar la Presidencia de la Generalitat.

Budó: Esto no es un bar, no es un plató de televisión

A continuación turno de palabra -durante también 30 minutos- para el Govern que en boca de su consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, ha acusado a Cs de hacer un uso interesado y fraudulento del Parlament: "Esto no es un bar, no es un plató de televisión, no es un pabellón donde hacer actos de campaña. Esto es el Parlament de Catalunya".

Budó ha advertido de que la candidata que impulsa la moción de censura para sustituirle, Lorena Roldán ha hecho un "uso interesado y fraudulento del Parlament y de los recursos que han tenido que dedicar para la celebración del pleno".

Ha recordado dos precedentes de la moción impulsada por Cs: la convocatoria de elecciones generales tras la que los naranjas pidieron la moción de censura y la reprobación que hizo el Parlament a Roldán después de haber mostrado en el pleno una imagen del atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Vic (Barcelona) en una sesión en la que se abordaban las detenciones de miembros de los CDR.

En su intervención para presentar su programa de Govern alternativo, la diputada y candidata a la Generalitat de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha considerado que es un "imperativo" moral de toda la oposición apoyar la moción de censura por "jalear a los violentos", en referencia a los CDR detenidos por presunto terrorismo.

Roldán ha llamado al "espíritu del 8 de octubre" de 2017, cuando la oposición se unió contra el ejecutivo secesionista, y ha pedido al resto de partidos que apoyen su moción, un mensaje dirigido especialmente al PSC, que ya anunció que se abstendrá.

"Esta moción de censura es una obligación moral para cualquier demócrata y constitucionalista", ha explicado Roldán, quien ha recordado las palabras del escritor barcelonés Eduardo Mendoza: "la verdad es unas veces lo contrario de la mentira y otras del silencio".

"Piénsenlo bien, diputados, más allá de las siglas (...), ahí fuera hay millones de ciudadanos esperando que hagan algo", ha añadido.

Roldán: Esta moción de censura es una obligación moral para cualquier demócrata

Para Roldán, la moción de censura que este lunes se debate en el Parlamento catalán "es un primer paso para una nueva Cataluña".

"Esta moción es para recuperar la convivencia y erradicar la violencia, para recuperar la libertad, para acabar con los totalitarismos, para trabajar para todos los catalanes. Y para todo ello hay que apartar al señor Torra", ha dicho.

"Lo que votemos hoy tiene consecuencias. Le pido a otros grupos que se unan", ha insistido.

Tras una pausa, a las 15.00 horas se retomará la sesión con las intervenciones de los grupos --30 minutos cada uno, excepto los subgrupos de la CUP y el PP que tendrán 15--, y a partir de ahí tanto Roldán como el Govern pueden intervenir tantas veces como quieran, lo que abre un turno de réplica de los grupos.

Al finalizar el debate, se votará la moción de censura, en una votación que será pública y a voz alta, y si los 'síes' superan los 'noes' Torra será destituido y Roldán será investida presidenta de la Generalitat, aunque este escenario está a priori descartado.

Cs decidió la semana pasada presentar esta moción de censura, pese a haber rechazado esta iniciativa en los últimos meses como le pedía el PP, y por eso algunos grupos, como el PSC, los comuns y los partidos independentistas, consideran "electoralista" haberla propuesto ahora que están convocadas las elecciones generales del 10N.

También lo argumentan recordando que la exlíder de Cs en Catalunya Inés Arrimadas anunció en septiembre de 2017 --tras la aprobación de las leyes de 'desconexión'-- una moción de censura contra el entonces presidente, Carles Puigdemont, pero acabó descartándola porque no tenía posibilidades de prosperar, algo que se repite en esta ocasión, pero esta vez sí que la han presentado.

En el texto presentado por Cs en el que expone sus motivaciones para presentar la moción, el partido naranja alerta de la "irresponsabilidad que supone que Torra siga ostentando la máxima autoridad ejecutiva autonómica de Cataluña y la máxima representación ordinaria del Estado en Catalunya".

A su juicio, esta situación "impone un deber a todos los demócratas de impedir que Torra continúe poniendo en peligro la prosperidad económica de Cataluña, la convivencia pacífica entre ciudadanos y los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

Ven preocupante que Torra haya pronunciado en varias ocasiones el lema 'Ho tornarem a fer' para decir que el independentismo volverá a repetir lo que hizo en octubre de 2017, y también lo ha acusado de "ensalzar" a los siete miembros de los CDR en Cataluña encarcelados por presunto terrorismo.