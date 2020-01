El Parlament tiene hasta el lunes para decidir si retira el acta a Torra

La Mesa del Parlament tiene hasta el lunes para decidir si cumple la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y retira el acta de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, o si por el contrario le permite votar en la sesión prevista para ese día.

El Supremo ha rechazado este jueves suspender cautelarmente la orden de inhabilitación, y el PSC ha anunciado que pedirá un nuevo informe a los letrados del Parlament para que estos se pronuncien al respecto.

Sin embargo, fuentes parlamentarias consultadas por Efe consideran que la resolución del Supremo no cambia nada porque los letrados mantendrán el criterio de no retirar el acta porque no consideran que la JEC sea competente, lo que convierte en "política" la decisión de dejar o no que Torra vote.

Torra está condenado por desobediencia por no haber retirado a tiempo símbolos partidistas de edificios públicos en período electoral, lo que según el reglamento del parlamento catalán conllevará su inhabilitación como diputado cuando la sentencia sea firme.

Pese a que aún hay un recurso pendiente de resolver, la JEC ordenó que se le retire el acta de diputado autonómico por "incompatibilidad sobrevenida", una decisión que Torra tachó como un "golpe de Estado" contra las instituciones catalanas y que incluso cuestionaron los servicios jurídicos del Parlament, que no creen que el organismo electoral sea competente para tomar esta decisión.

En ese momento, todos los grupos excepto Ciudadanos y PPC consideraron que la opinión de los letrados de la cámara catalana avalaba que Torra pudiera seguir votando hasta que la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sea firme.

Sin embargo, después de que el Supremo haya rechazado suspender cautelarmente la orden de la JEC, contradiciendo así la opinión de la Fiscalía, que avalaba suspender la resolución del árbitro electoral mientras estudiaba el fondo del asunto, los socialistas quieren saber si la situación de Torra ha cambiado.

Por este motivo, han instado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a pedir un informe a los servicios jurídicos de la cámara para que estos se pronuncien sobre si se estaría incurriendo en un delito de desobediencia si se permite que Torra vote el próximo lunes.

Fuentes de la presidencia han señalado que será la Mesa cuando se reúna quien decida si se solicita ese informe y otras fuentes parlamentarias consultadas por Efe han considerado innecesario un nuevo documento porque "el fondo de la cuestión no cambia" y, si la JEC no era competente entonces, tampoco lo es ahora.