Parlament no ha recibido aún notificación contra delegación de voto de Puig

El Parlament no ha recibido aún la notificación del Tribunal Constitucional (TC) en la que se pronuncia en contra de la delegación de voto del diputado de JxCat Lluís Puig huido en Bélgica por el 1-O, por lo que la resolución no afectará al pleno que se inicia hoy.

El TC ha dado la razón al PSC y ha anulado el acuerdo de la mayoría independentista de la Mesa del Parlament que permitió al exconseller Lluís Puig (JxCat) delegar en marzo de 2021 su voto en la primera investidura fallida del presidente catalán, Pere Aragonès.

Según fuentes parlamentarias, la Mesa no ha tratado en su reunión de esta mañana dicha cuestión, y puesto que la cámara aún no ha recibido la notificación del TC, no espera que haya una afectación directa en el pleno que se inicia esta tarde, aunque sí que podría afectar al de la semana que viene.

Desde la CUP, la diputada Laia Estrada ha afirmado en rueda de prensa que su formación entró en la Mesa para defender que en el Parlament se pueda hablar de todo y que se garanticen los derechos de los diputados, por lo que cuando se reciba la notificación del TC, "haremos todo lo que esté en nuestras manos para defender el derecho al voto" de Puig.