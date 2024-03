El Parlament rechaza crear otra comisión de investigación del 'caso Koldo'

PP y Vox votan en contra porque ya se cuenta con una comisión y que "no hace falta duplicar"

El pleno del Parlament ha rechazado este martes crear, a instancias de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, una comisión de investigación del 'caso Koldo', con los votos en contra de PP y Vox y los votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto.

En concreto, las formaciones reclamaban la creación de una comisión no permanente de investigación sobre las contrataciones públicas en tiempo de pandemia de las que se haya tenido noticia de presuntas irregularidades en cualquier institución de Baleares durante la pandemia.

Según han defendido el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia y la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, una de las diferencias entre la comisión aprobada la semana pasada es que la debatida este martes "explícitamente amplía el alcance de la investigación".

Asimismo, Apesteguia ha lamentado que no se debatieran ambas comisiones en el pleno de la semana pasada, cuando fue aprobada la comisión propuesta por Vox. El diputado ha asegurado que los ecosoberanistas apoyarán todas las peticiones de comparecencia.

En relación con la votación de la comisión debatida en la anterior sesión plenaria, Apesteguia ha explicado que su formación "no se podía oponer", pero tampoco votar a favor porque "el grupo que la propuso quiere eliminar la Oficina Anticorrupción". "Esto hace que tengamos dudas de las intenciones de Vox", ha apuntado.

Un argumento que también ha compartido Gómez, quien ha criticado, por otro lado, que si el PP y PSIB votaran en contra "demostrarían que es la corrupción del bipartidismo".

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha justificado el voto a favor de su formación puesto que, "a diferencia de la comisión de Vox --a la que el PSIB se abstuvo--, no hay vetos de comparecencias y hay la posibilidad de que se investigue todo".

Por otro lado, ha aprovechado para reclamar el traspaso del expediente de reclamación, recordando a la consellera de Salud, Manuela García, que el plazo finaliza este miércoles y que, de lo contrario, pedirán amparo.

El socialista ha reclamado que comparezca la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la comisión de investigación. "Prohens no tiene ni la mitad de la dignidad que tiene Armengol para dar las explicaciones que hay que dar", ha sentenciado.

PP Y VOX VOTAN EN CONTRA: "NO HACE FALTA DUPLICAR"

Los grupos PP y Vox han votado en contra de la creación de otra comisión de investigación argumentando que ya se cuenta con una comisión en este sentido.

"No hace falta ni duplicar ni complicar lo que se aprobó el pasado martes", ha considerado el diputado 'popular' José Luis Mateo, quien ha apuntado que "por supuesto que debe arrojarse luz en las incógnitas" relacionadas con el 'caso Koldo'.

"Incluyendo el estado actual del expediente, la posibilidad de que éste hubiera caducado en vía administrativa, así como comprobar si el Govern actual ha hecho todo lo que está en su mano para reclamar las cantidades desembolsadas", ha señalado el 'popular'.

Sin embargo, ha reprochado que las "preguntas clave" sobre el periodo entre 2020 y 2023 "siguen sin respuesta", insistiendo en que no se sabe "quién del Gobierno contactó con el Govern para poner en marcha la compra de mascarillas".

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha señalado que su formación no vota en contra de la comisión porque la propuesta sea de MÉS per Mallorca y del Grupo Mixto, "como si hacen ustedes", sino porque "pretenden una causa general", una "investigación prospectiva".

Asimismo, ha considerado que MÉS per Mallorca y Unidas Podemos "se intentan poner de perfil", cuando podrían haber votado a favor de la pasada comisión de investigación para "lavar su imagen", puesto que ambas formaciones formaban parte del Govern de Francina Armengol.

"Deberían ser los principales interesados en que se sepa toda la verdad", ha concluido, reprochando que "parece que en lo único que están interesados es en ayudar a sus antiguos colegas a poner en marcha un ventilador".