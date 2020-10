El Parlament pone rumbo a las elecciones del 14F en pleno pulso JxCat-ERC

El Parlament ha activado este miércoles la cuenta atrás reglamentaria hacia la convocatoria automática de elecciones para el 14 de febrero, en medio de un pulso estratégico entre JxCat y ERC, que han exhibido sus discrepancias sobre cómo interpretar un triunfo independentista con más del 50% de los votos.

El pleno se ha iniciado con la intervención del presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha oficializado la activación de la cuenta atrás hacia la convocatoria automática de comicios.

Torrent ha leído una comunicación al pleno en la que ha constatado que no hay candidato a ser investido presidente de la Generalitat en sustitución del inhabilitado Quim Torra.

Esta lectura era una formalidad que tiene el mismo efecto que una hipotética investidura fallida: activar el reloj hacia la convocatoria de nuevas elecciones.

La comunicación, publicada inmediatamente en el Boletín Oficial del Parlament, ha activado un plazo de dos meses, agotado el cual, si el 22 de diciembre no ha habido investidura, serán convocadas automáticamente elecciones en Cataluña para 54 días después, es decir, el domingo 14 de febrero.

La oficialización de esta cuenta atrás anunciada por Torrent ha dado paso a un turno de intervenciones de los líderes parlamentarios en las que JxCat y ERC han escenificado nuevamente su pugna.

El presidente del grupo de JxCat, Albert Batet, ha insistido en situar como objetivo electoral superar el listón del 50 % de los votos independentistas para dar un paso más hacia la secesión.

"Las próximas elecciones son una oportunidad para el conjunto del independentismo para reforzarnos y superar el umbral del 50 %, para tomar esas decisiones que nos permitan avanzar para conseguir la independencia. Estoy convencido de que todos estaremos a la altura. Preparémonos. Nosotros lo estamos", ha subrayado.

Acto seguido ha tomado la palabra el presidente del grupo de ERC, Sergi Sabrià, que ha lanzado una advertencia a quienes quieren dar a entender que si el independentismo sobrepasa la mitad de los votos habrá consecuencias inmediatas.

"Tenemos el umbral del 50 % de votos al alcance. Hemos de trabajar todos juntos para superarlo. No será un elemento definitivo, y quien lo insinúe, engañará. Aunque no es un elemento definitivo, sí es imprescindible", ha puntualizado en evidente alusión a JxCat.

Sabrià también ha dejado claro que la convocatoria automática de elecciones "no era la opción" que defendía ERC, que instó sin éxito a Torra a convocar comicios antes de ser inhabilitado, porque eso habría "reducido al máximo la interinidad" y "hoy ya estaríamos a punto de formar un nuevo gobierno".

Por su parte, el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado necesario que en Cataluña se abra una nueva etapa de reconstrucción, aunque ha advertido de que las fuerzas independentistas "querrán hacer creer que el futuro está escrito y centrarse en si sacan más del 51 % de los votos".

"Ellos siempre piensan solo en la mitad de la población. Pero el futuro no está escrito", ha recalcado.

El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha señalado que las próximas elecciones tienen que servir para "corregir" el rumbo de "división e inestabilidad" que ha seguido Cataluña en la última década y para virar hacia "el diálogo, el acuerdo y el pragmatismo".

"Después de haber perdido una década sin haber conseguido ningún avance, creo que vale la pena explorar nuevos caminos", ha apuntado.

La presidenta del grupo Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha dicho que 2021 debe ser el año "de Cataluña", y "no de un partido o de un frente", y ha apelado a la cooperación y "la fraternidad de los grandes acuerdos", sin "repetir errores del pasado".

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmado que será necesaria "una propuesta alternativa y radicalmente distinta a la que ha representado el Govern en los últimos tres años", que ha llevado al país a una "caída libre".

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha puesto en duda que las elecciones se acaben celebrando el 14F porque a los independentistas "no les interesa": "Estoy convencido, y es evidente que me puedo equivocar, que aquí en los próximos dos meses viviremos un intento de investidura por parte de JxCat", ha vaticinado, pese a que Batet ha descartado proponer a un candidato a la investidura, para "no blanquear la represión".