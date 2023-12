El Parlament pide al Govern reorientar el sistema educativo tras los "alarmantes" resultados PISA

ERC, Junts y comuns votan a favor de la moción del PSC-Units

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción presentada por PSC-Units que pide al Govern implementar urgentemente medidas concretas para reorientar el sistema educativo catalán, basadas en los acuerdos del Parlament, tras los "alarmantes resultados" del informe PISA de 2022.

La iniciativa, que alerta de los resultados del informe PIRLS en comprensión lectora, las cifras de abandono escolar prematuro y las "insuficientes medidas" para la educación inclusiva, ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Junts y comuns, los votos en contra de Vox y la abstención de CUP, Cs y PP.

El texto de los socialistas también reclama "revisar las metodologías implementadas los últimos años en el sistema educativo catalán que no han garantizado el aprendizaje curricular del alumnado".

La moción insta al Govern a presentar en el primer trimestre de 2024, ante la Comisión de Educación, el calendario y el presupuesto previsto para el ejercicio 2024 para ejecutar las propuestas aprobadas en el pleno monográfico de educación celebrado en julio de 2023, y en otro punto, reclama incrementar la partida de lucha contra la segregación escolar.

DEBATE PARLAMENTARIO

La socialista Esther Niubó ha reclamado al Govern que cumpla los acuerdos aprobados por la Cámara catalana en materia educativa ante la situación de "profunda crisis educativa" tras el informe PISA y también ha pedido que tome medidas en base al consenso para garantizar la estabilidad del sistema.

Anna Grau (Cs) ha celebrado la convocatoria de la reunión con los presidentes de los grupos parlamentarios del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras lo que ha lamentado que no se aprobara ninguna propuesta de Cs en el monográfico de educación: "Nos convendría una cascada de informes PISA sobre muchos temas para ir viendo todo lo que falla", ha criticado.

Desde Junts, Judith Guàrdia ha sostenido que el informe PISA ha encendido "todas las alarmas", ha sostenido que la colaboración público-privada en Catalunya es un sistema de éxito, tras lo que ha añadido que así lo refleja la encuesta del CEO de este jueves, que en la que los encuestados puntúan la concertada por encima de la pública.

La republicana Mònica Palacín ha abogado por el consenso y ha defendido que el rumbo del Govern en el ámbito educativo está claro: "La educación de este país no necesita de incendiarios, sino de políticos que hagan su trabajo", ha destacado.

Jesús Acosta (Vox) ha acusado a la consellera de Educación, Anna Simó, de echar "la culpa del deasastre de las pruebas PISA a las familias" en la carta que les ha enviado, y ha asegurado que el modelo educativo actual menosprecia la cultura del esfuerzo y la búsqueda de la excelencia.

La diputada de la CUP Dolors Sabater ha señalado que ante el "cataclismo" que han sido los resultados del informe PISA es necesario un planteamiento sobre qué ha pasado estos últimos años, en los que ha dicho que el PSC también ha tenido responsabilidades, y ha apelado a abordar de forma más profunda los problemas del sistema educativo

Desde comuns, Joan Carles Gallego ha lamentado que la moción no aborda todos los problemas de la educación sino solo algunos, entre los que ha destacado la segregación escolar, la desconfianza de las familias, y la infrafinanciación estructural, y ha pedido que no se priorice seguir ampliando la gratuidad de infantil hasta que no llegue a "todos los centros públicos y privados" la gratuidad del I2.