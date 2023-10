El Parlament pide al Govern dar al catalán la prioridad que merece de las instituciones como lengua propia

El Parlament balear ha aprobado una moción por la que se insta al Govern, entre otros puntos, a dar al catalán la prioridad que, como lengua propia de Baleares, merece de las instituciones propias.

La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha salido aprobada parcialmente este martes, durante el pleno del Parlament, con la aceptación de algunas enmiendas de MÉS per Mallorca.

Así, además del punto mencionado, se ha dado luz verde a pedir al Ejecutivo autonómico que continúe con la campaña 'La Justícia, també en català' y que siga colaborando con el curso de Lenguaje Jurídico Català que convoca la Fundació Universitat Empresa; que siga promoviendo colaboraciones entre el Institut d'Estudis Baleàrics y el IBSalut para seguir organizando cursos y talleres de conversación en catalán, así como hacer público en número de participantes de cada curso impartido; que continúe con acciones para el fomento de la lengua catalana entre la población nueva como es la edición de libretos de acogida lingüística 'a l'abast', o a instar al Govern a reconocer que la UIB es la institución consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana.

Del mismo modo, se ha aprobado reclamar al Govern que los escolares de las Islas puedan usar normalmente y correctamente el catalán y el castellano al final del periodo de escolaridad obligatoria; instar al Ejecutivo autonómico a garantizar que la lengua catalana es la lengua de enseñanza y aprendizaje usada como mínimo en la mitad del horario escolar, para garantizar el alcance de los objetivos de normalización lingüística, y a hacer efectivo el uso progresivo y normal de la lengua catalana en el ámbito oficial y administrativo, asegurar el conocimiento como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza, fomentar el uso en todos los medios de comunicación social y crear conciencia social sobre su importancia y uso por parte de todos los ciudadanos.

Por último, derivado de una enmienda de MÉS per Mallorca, se ha aprobado un punto adherido a la moción por el que se insta al Govern a pedir a la UIB un informe de evolución de la situación lingüística de la población.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

El diputado del PSOE, Carles Bona, ha sido el encargado de defender la moción, criticando que desde el Govern, "todo lo que son capaces de responder por escrito cuando se les pregunta por el catalán, es que piensan cumplir con el programa de gobierno, acuerdos de investidura y el Estatut d'Autonomia, cuando son incompatibles entre sí".

En esta línea, ha criticado la "crisis de identidad" del actual Ejecutivo autonómico, que, según ha dicho, no sabe si parecerse al Govern de Bauzà o al de Matas, y ha pedido que "no se parezca a ninguno de los dos".

"Quieren seguir encendiendo un fuego que después no sabrán como apagar y las consecuencias las pagaremos todos", ha concluido el socialista.

Seguidamente ha intervenido la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien ha lamentado que "el mantra" del Govern "de no querer conflicto lingüístico queda alejado de la realidad", a la vez que ha enfatizado que el catalán "no es un castigo", sino "un tesoro a preservar, una identidad que debe unir como sociedad".

"La vitalidad de nuestra lengua depende de la existencia de un pueblo con identidad propia", ha insistido la diputada, quien también ha pedido dar "un paso adelante colectivo" con la lengua y fomentarla en los espacios de más influencia "como son los medios de comunicación, educación, cultura y administración pública".

De su lado, la diputada 'popular' Ana Isabel Curtó ha cuestionado lo que los socialistas entienden por "persecución" cuando en el conjunto de medidas del actual Govern hay algunas "que son continuidad del anterior".

"Este Govern deja claro que el objetivo principal es defender el derecho lingüístico y promover el uso del catalán. Vivimos en el mejor lugar del mundo por sus paisajes, gastronomía y, por descontado, por el bilingüismo, dos lenguas que conviven y que tiene que ser respetadas por igual", ha manifestado la diputada del PP.

La siguiente en intervenir ha sido la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, quien ha advertido que "el español no es una lengua ajena a Baleares". En esta línea, ha criticado la actitud de los socialistas y ha calificado de "curioso" que "después de décadas de saltarse el Estatut, el PSOE venga de legalista con toda una serie de exigencias al nuevo Govern apoyado por Vox".

"Si necesitan normalizarlo, o lo han hecho mal o es que no hace falta normalizar nada", ha dicho Ribas respecto del catalán, opinando, además, que la ciudadanía es consciente de que puede usar la lengua "que le dé la gana".

Por todo ello, ha censurado el "empeño" del PSIB de "meter con calzador una de las dos lenguas a todo el mundo". "El uso del catalán es un derecho que amparamos, pero también lo es usar el castellano", ha finalizado.

El último en intervenir ha sido el diputado de Sa Unió Lorenzo Córdoba, quien ha defendido "no dar un paso atrás", pero "por encima de todo apoyar a los ciudadanos y sus derechos".