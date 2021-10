El Parlament pide al Gobierno a poner un porcentaje mínimo de catalán en la ley audiovisual

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de la CUP que pide al Govern que inste al Gobierno central a modificar el proyecto de ley audiovisual estatal y que exija establecer un porcentaje mínimo de contenido audiovisual en catalán en las plataformas de vídeo bajo demanda, que permita "una oferta mayoritaria de contenidos" en catalán.

Estos puntos de la moción --que han contado con el respaldo de ERC, Junts, CUP y comuns, y el voto en contra de PSC, Vox, Cs, y PP-- contemplan pedir que la ley establezca que "al menos un 20% de la cuota europea" de producciones audiovisuales sea para producir obras europeas en lenguas propias y oficiales diferentes del castellano.

Las medidas de los 'cupaires' también apuestan por que el Gobierno pida la oficialidad del catalán en la Unión Europea; que el Govern estudie la viabilidad de una regulación legal para tipificar "la catalanofobia como delito", y que convoque el Pacto Nacional por la Lengua.

Sin embargo, no ha prosperado el punto de la moción que pedía la celebración de una reunión de trabajo en el plazo de tres meses en Perpignan (Francia) para trabajar en el Pacto Nacional por la Lengua, ni tampoco el punto que pedía traspasar la Secretaría General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura a la de Presidencia.

DEBATE

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha asegurado no entender que se haya rechazado la reunión de Perpignan, porque lo consideraban un gesto importante, y también ha lamentado que los comuns no votasen a favor del punto de la "catalanofobia", porque cree que este término les produce respeto.

La diputada Jessica González (comuns) ha manifestado su apoyo a la mayoría de puntos del texto y ha calificado de curioso que desde Cs se defienda el bilingüísmo "haciendo una corrección prepotente a una persona que ha migrado y está intentando hablar en catalán", en referencia a las palabras previas de la diputada naranja Anna Grau.

Por su parte, Sílvia Romero (PSC) ha explicado que han echado en falta cuestiones como la diversidades de actores a tener en cuenta en las políticas lingüísticas, y ha apostado por recoger datos solventes sobre la situación del catalán y garantizar la identificación de las personas con el catalán pese a no ser su primera lengua.

Francesc de Dalmases (Junts) ha reclamado iniciativas conjuntas lingüísticas en el Parlament, porque ha asegurado que en la última legislatura en su formación se sintieron "un poco solos", y ha agradecido las aportaciones de los comuns y PSC a esta moción.

La republicana Irene Aragonès ha explicado que no votan a favor del punto de Perpignan porque no quieren condicionar con plazos y lugares: "Nos puede traicionar la rigurosidad del calendario", y ha pedido no dejar en manos del Estado la garantía de la existencia del catalán, ya que considera que ahora está en un momento crítico y que las leyes estatales llegan tarde y mal, en sus palabras.

El diputado de Vox Joan Garriga ha sostenido que el texto de los 'cupaires' pretende imponer una sola lengua, les ha calificado de "imperialistas cutres o de ficción", y ha defendido el castellano como lengua hablada por 560 millones de personas y oficial en 20 países gracias a la hispanidad, según él.

Por parte de Cs, la diputada Anna Grau ha tachado de absoluto desastre la moción de los anticapitalistas, ha defendido la libertad de elección entre las lenguas y ha respondido a los diputados de Vox que defender "el español como lengua propia de todos los catalanes es una catetada tan cateta" como la propuesta de los independentistas.

La 'popular' Lorena Roldán ha ironizado con la propuesta de reunión de trabajo en Perpignan: "Así puede ir Puigdemont y Ponsatí y les queda 'vistosita' la reunión", y también ha afirmado que la discrimiación por razón de lengua existe en Catalunya, pero con el castellano y no con el catalán como dice la moción.