El Parlament pide al Gobierno distribuir el déficit de manera "proporcional" al gasto social

Es una moción de ERC contra la imposición del objetivo de déficit 0 a los ayuntamientos para 2024

El Parlament ha instado al Gobierno a aprobar una nueva redistribución de los objetivos de déficit para 2024 con una "distribución equitativa y proporcional al gasto social" de cada administración, después de que el Ejecutivo central haya fijado un objetivo de déficit 0 a los ayuntamientos para el próximo año.

Es un punto de una moción de ERC que ha salido adelante en el pleno de este jueves con el apoyo de Junts y los comuns, la abstención de PSC, CUP y Cs y el voto en contra de PP y Vox.

La Cámara catalana ha lamentado que la distribución de objetivos de déficit en el plan que el Gobierno envió a la Unión Europea (UE) "vuelve a suponer una recentralización y una limitación de la capacidad inversora de ayuntamientos y de la Generalitat".

Además, ha constatado la necesidad de "recuperar la inversión pública" para lograr una economía más plural y que satisfaga las necesidades de toda Catalunya, corrigiendo el déficit inversor en infraestructuras, recoge la moción.

El pleno ha aprobado instar a la derogación del artículo 135 de la Constitución, que proclama el principio de estabilidad presupuestaria y a convertir en permanentes los impuestos a la banca y las energéticas, transfiriendo un 50% mínimo de su recaudación a las CCAA.

EL GOBIERNO Y SU "AMENAZA"

La republicana Jordina Freixanet ha sostenido que los municipios necesitan competencias y recursos para impulsar políticas públicas, y ha añadido que la "principal amenaza" para los consistorios es el Gobierno central, que con el objetivo de déficit 0 obligará a los municipios a renunciar a 3.500 millones de fondos propios, ha dicho.

Quim Jubert (Junts) ha celebrado debatir esta moción en vísperas de la constitución de los ayuntamientos y ha llamado a garantizar su autonomía local, que según él se vio perjudicada con la reforma del artículo 135 de la Constitución sobre equilibrio presupuestario: "No les diré que el Estado nos roba, pero el Estado nos rapiña".

"Hay otra ola de austeridad que amenaza el mundo. Parece que nos queda lejos, pero no nos podemos abstraer de las dinámicas a nivel internacional", ha alertado la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha asegurado que cada 10 años el Gobierno central aplica recetas de austeridad y recentralización.

LA GENERALITAT Y LA INVERSIÓN

El socialista Jordi Riba ha negado que el Gobierno esté recentralizando o quiera "rapiñar" las finanzas municipales, ha recordado que los objetivos de déficit derivan de las reglas de estabilidad de la zona euro y ha instado a la Generalitat a defender su postura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Desde los comuns, Joan Carles Gallego ha advertido que el déficit inversor tiene varios responsables, entre los que ha contado al Gobierno central pero también a la Generalitat, y ha lamentado que el Govern no haya buscado la complicidad de otras CCAA para abrir el debate sobre financiación autonómica: "Ahora lo tenemos más difícil con el País Valencià", ha lamentado, tras el pacto PP-Vox.

Por parte de Vox, Joan Garriga ha defendido recentralizar las competencias sobre infraestructuras para planificarlas con "visión nacional", ha negado que exista déficit fiscal en Catalunya y ha reclamado más inversión a la Generalitat.

El diputado de Cs Joan García ha coincidido en que la Generalitat "no solo no invierte, sino que además tiene deudas con los municipios", y ha acusado al independentismo de hacer victimismo y no negociar en las instituciones una redistribución territorial de los objetivos de déficit.