El Parlament insta a trasladar al Gobierno el rechazo a los proyectos de líneas MAT privadas

Se aprueba con el apoyo de todos los grupos salvo el 'no' de Vox, Cs y PP

El Parlament ha aprobado este jueves instar a la Generalitat a trasladar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico el rechazo de la Cámara a los proyectos privados de las líneas de muy alta tensión (MAT) así como la "oposición social" que generan estas infraestructuras en los territorios en los que está previsto que pasen.

Este punto de la moción, que ha presentado el diputado de ERC Eugeni Villalbí, ha salido adelante en el pleno de la Cámara con el apoyo de todos los grupos salvo el 'no' de Vox, Cs y PP.

"Decimos no a las MAT's privadas de Forestalia", ha subrayado Villalbí al considerar que no responden al interés general y no respetan la voz de los ayuntamientos ni de los ciudadanos, y ha criticado también la posición del Ministerio.

El diputado de la CUP Dani Cornellà también se ha opuesto a las líneas MAT tras apuntar que la moción reproduce "el consenso que ya existe desde hace meses por parte de una mayoría parlamentaria" en contra de estas infraestructuras.

Tras lamentar el retraso en el despliegue de energías renovables en Catalunya, el diputado de los comuns Enric Bárcena ha criticado el proyecto de estas líneas de alta tensión privadas de Forestalia, además de considerar "feo" que la empresa tenga como representantes y asesores nombres como el del exconseller de Medio Ambiente Felip Puig y el exconseller de Agricultura Josep Grau.

"No a las MAT, sí a las renovables pero también sí al equilibrio territorial a la hora de repartirlas", ha exigido la diputada de Junts Jeannine Abella, que ha asegurado que los proyectos de líneas de alta tensión es un modelo totalmente opuesto al de su formación, que apuesta por un sistema energético renovable, soberano y basado en la participación ciudadana y de las entidades públicas.

EL PSC DEFIENDE AL MINISTERIO

El diputado de PSC-Units Joaquim Paladella ha reclamado rigor en el debate de esta moción, y tras defender el trabajo del Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico, ha asegurado que la decisión final recae en la Generalitat: "Decidan, gobiernen, cumplan con lo que prometieron y defiendan los intereses de todos los catalanes".

Para Vox, el diputado Antonio Ramón López ha constatado que su partido es el único que se ha opuesto "a todas las leyes climáticas y a los objetivos marcados en la Agenda 20-30 al ser una agenda de dependencia, sumisión y totalitarismo", y ha apostado por prolongar la vida útil de las nucleares.

La diputada de la CUP Marina Bravo ha argumentado su rechazo a una moción que, a su juicio, es "el vivo reflejo del actual Govern, parálisis y enfrentamiento", y ha lamentado que tampoco se brinden alternativas al rechazo de las MATs como la energía eólica, la nuclear o la eólica marina.

"Es una moción poco realista. Quieren cumplir con los objetivos de la Agenda 20-30 pero al mismo tiempo no hacen lo que tienen que hacer, que es implementar energías renovables", ha lamentado el diputado del PP Daniel Serrano, que cree que, más pronto que tarde, se deberá prorrogar la vida de las nucleares e implementar alguna línea de alta tensión.