El Parlament insta al Govern a recuperar la línea de ayudas para el mantenimiento del paisaje con fondos del ITS

La Comisión de Economía ha aprobado parcialmente este jueves una Proposición No de Ley de MÉS per Mallorca, por la que se insta al Govern a recuperar la línea de ayudas para el mantenimiento del paisaje, dotada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

En concreto, la iniciativa pide al Ejecutivo autonómico recuperar dicha línea de ayudas, orientada a explotaciones de dimensiones pequeñas y medianas con diversidad de cultivos extensivos y arbolados, con o sin presencia ganadera. Este punto se ha aprobado por unanimidad.

Con todo, se ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, instar al Govern a estudiar esquemas de apoyo para la reconversión de explotaciones de grandes dimensiones en explotaciones de multicultivo que contribuyen también al mantenimiento del paisaje y la biodiversidad.

PEDRERA DE LA ZONA DE S'ESPARTAR

La Comisión también ha votado una PNL del Grupo Socialista, relativa a la pedrera de la zona de s'Espartar, por la que se insta al Govern a tomar en consideración las más de 700 firmas presentadas por la asociación de vecinos de la venta de Es Formàs y a buscar alternativas jurídicas para repetir la exposición pública del expediente 2015/24715, como pide la asociación.

Por contra, se ha rechazado el punto que insta al Ejecutivo autonómico a rechazar la explotación de la zona de s'Espartar por el gran valor ecológico y paisajístico de la zona, con motivo de las regulaciones que prohíben expresamente actividades extractivas en áreas pertenecientes a la Red Natura 2000.

En su intervención, el diputado socialista Marco Guerrero ha llamado al "compromiso político" para "proteger el tesoro natural", y ha insistido en que la zona "no se debe explotar, sino seguir protegiendo", en un "acto de cumplimiento con la legalidad y un acto de responsabilidad hacia el entorno y hacia las generaciones futuras".