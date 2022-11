El Parlament constata su "pérdida de confianza" en Pere Aragonès

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de JxCat en la que se constata "la pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura del presidente de la Generalitat", Pere Aragonès, al inicio de la legislatura.

La moción ha salido adelante con los votos a favor de JxCat, el PSC, los comunes y la CUP, mientras que el resto de la cámara se ha abstenido, incluidos los diputados ERC, mientras que los representantes de Vox no han participado en la votación.

El encargado de defender la moción de JxCat ha sido el diputado Josep Rius, que ha acusado al presidente catalán de haber hecho "fichajes" para "provocar a los partidos" más que "mejorar la vida de la ciudadanía" o "sumar escaños".

"Es el Govern más débil de la historia reciente de la Generalitat, es un Govern débil porque no se sabe con qué mayorías cuenta, es un Govern débil porque se ha quedado solo, no cumple los acuerdos, no es de fiar", ha afirmado Rius ante el pleno.

La encargada de fijar el posicionamiento de ERC ha sido su portavoz en el Parlament, Marta Vilalta, que ha recordado que los cambios en el Govern responden a la decisión de Junts de salir, y ha apuntado que esta decisión se ha producido "la primera vez que el espacio de Convergència no tiene la presidencia" de la Generalitat.

Y ha acusado a sus antiguos socios de Govern de haberse "inventado" una auditoría para justificar la consulta interna, que han ganado, ha dicho, quienes perdieron el congreso del partido, en alusión al sector más unilateralista de JxCat.

Por parte del PSC, que también ha votado a favor de la moción, la portavoz Alícia Romero ha expresado su "preocupación" por "qué quiere hacer ERC" en minoría, y ha acusado a los republicanos de querer "gobernar sin el Parlament".

Y desde la CUP, la diputada Dolors Sabater ha indicado que, a pesar de su 'sí' a la moción, las razones para apoyarla son "distintas" a las de JxCat, y ha acusado al ejecutivo de "defender macroproyectos".

Para el portavoz de En Comú Podem, David Cid, la moción ha constatado que el Govern "está en minoría absoluta": "Ante sus peleas, espero unos presupuestos para cambiar la vida de la gente".

Por su parte, la diputada de Cs Anna Grau ha tildado de "ridícula" la moción y ha instado a JxCat y PSC a presentar una moción de censura al president o pedir la convocatoria de elecciones.

Al término del pleno, fuentes de JxCat han explicado que detrás de esta moción se esconde la voluntad de hacer "una cuestión de confianza encubierta" a Aragonès, y han atribuido la abstención de ERC a un intento para ocultar su "soledad" en la cámara.