El parlament catalán citará a Sánchez, Marlaska y Robles por casos de infiltrados

La comisión de investigación del Parlament de Cataluña sobre las infiltraciones policiales en el independentismo citará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, para que den explicaciones sobre estos casos.

Los grupos impulsores de la comisión, ERC, Junts, la CUP y los comunes, han registrado el plan de trabajo de la comisión, que se votará en la primera sesión, prevista para el próximo 30 de noviembre, y que solicita, además de la comparecencia de Sánchez y los citados ministros, la de los exdirectores del Centro Nacional de Inteligencia Paz Esteban y Félix Sanz Roldán, la actual directora, Esperanza Casteleiro, y otros responsables de cuerpos policiales.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García, la exfiscal General del Estado Dolores Delgado o el Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Pérez, también figuran entre las personas que la comisión citará.

Aparte, también se prevé que participen representantes de los colectivos y organizaciones afectadas o los rectores de las universidades de Barcelona, Girona y Valencia, en las que los agentes infiltrados estuvieron matriculados.

Los grupos impulsores también solicitarán la comparecencia de las defensas de las personas afectadas por las infiltraciones y las organizaciones que destaparon la situación, además de organizaciones como Irídia y Amnistía Internacional.

Esta comisión, que se prevé que tenga una duración de ocho meses, está presidida por la diputada de la CUP Mar Ampurdanés, mientras que la diputada de Junts Jeannine Abella asumirá la vicepresidencia y la secretaría será la para la diputada de ERC Lluïsa Llop.

En anteriores ocasiones, el Parlament ya ha citado a representantes del Gobierno para comparecer en otras comisiones, como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por el espionaje con el software Pegasus, que no se personaron, justificando su ausencia basándose en un dictamen del Consejo de Estado de 2019 que esgrime que los requerimientos del Parlament solo afectan a las autoridades de la comunidad autónoma catalana y no vinculan a las estatales, que pueden no acudir a la comisión de investigación que les haya citado.