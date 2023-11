El Parlament aprueba, con la ausencia de Prohens, la moción de Vox sobre el catalán en la función pública

Llorenç Córdoba se desmarca del PP y se abstiene

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la moción de Vox que contiene el impulso de medidas para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública y lo ha hecho con la ausencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Al mismo tiempo, el diputado de sa Unión, Llorenç Córdoba, se ha abstenido desmarcándose así del PP horas después de anunciar que se replantea el apoyo incondicional al Ejecutivo.

La moción ha salido adelante con 32 votos a favor, 24 en contra y la abstención del diputado Córdoba.

Entre otros puntos, el texto reclama, en línea con lo contenido en los acuerdos de investidura impulsar el desarrollo normativo correspondiente para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública, extremo que para MÉS per Mallorca supone la eliminación, no solo del requisito sino del mérito.

La moción pide también en todo caso que se garanticen los derechos de los ciudadanos a dirigirse y ser respondidos en la Administración Pública empleando la lengua que deseen.