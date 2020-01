Parlament, abocado a otra jornada de tensión ante la orden de apartar a Torra

El Parlament está abocado a vivir mañana otra jornada de alta tensión política ya que en el pleno convocado para el mediodía se constatará si el president Quim Torra sigue como diputado después de que el Supremo ordenara cumplir con la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle el escaño.

El Tribunal Supremo rechazó el pasado jueves suspender de forma cautelar la orden de la JEC de retirar el acta de diputado autonómico a Torra y ordenó ejecutar su inhabilitación, tras la condena -no firme- por desobediencia que pesa sobre él por no retirar a tiempo símbolos partidistas en período electoral.

Poco después, la Junta Electoral Provincial de Barcelona, a instancias de la JEC, dio 48 horas al secretario general del Parlament para que comunique qué representante de JxCat sustituirá a Torra en la cámara.

En este contexto, el presidente del Parlament, Roger Torrent, que corre el riesgo de incurrir en una delito de desobediencia, ha convocado a la Mesa a las 12.30 horas de mañana, poco antes de que empiece el pleno, para abordar, entre otras cosas, las peticiones de Ciudadanos y PPC para que se ejecute la orden de la JEC.

También puede ocurrir que el PSC aproveche para pedir una vez más a los letrados del Parlament que redacten un informe para determinar si la situación de Torra ha cambiado después de la última resolución del Supremo.

La oposición y los letrados del Parlament han traslado en principio a Torrent toda la presión de decidir si retira el acta de diputado autonómico a Torra o si se arriesga a incurrir en un delito de desobediencia y le permite votar mañana en el pleno.

Hace unas semanas, los letrados de la cámara catalana ya elaboraron un informe, que no es vinculante, y que consideraba que la JEC no era competente para ordenar la inhabilitación de un diputado sobre el que no pesa una sentencia firme.

De hecho, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, se ha mostrado este domingo convencido de que la Mesa no aceptará mañana despojar a Torra del acta de diputado y se ratificará en que la Junta Electoral "no tiene competencia ni autoridad" para ello.

En declaraciones a TV3, Costa ha augurado que la Mesa se ratificará en que "sólo los órganos parlamentarios pueden decidir poner fin al mandato de un diputado y que, por tanto, la Junta Electoral no tiene ninguna competencia ni autoridad" para ello.

Otro de los escenarios que se podrían dar es que Torrent dejara la decisión sobre la retirada del escaño en manos del secretario general del Parlament, Xavier Muro, y se limitara a suscribirla.

La Junta Provincial ya ha anunciado que, tanto si recibe la comunicación oficial como si no, expedirá una nueva credencial a la siguiente persona de la lista de JXCat.

Con independencia del debate de la Mesa, en el pleno de la tarde se verá si el presidente de la Generalitat ejerce con normalidad su condición de diputado y vota en el primer punto del orden del día previsto: los presupuestos del Parlament.

Torra ya ha dejado claro que sigue siendo diputado y presidente de la Generalitat, tras recordar que el Parlament ya votó el pasado 4 de enero a favor de mantener su condición de diputado.

A diferencia de cómo actuó con el anterior pronunciamiento del Supremo, Torrent ha guardado esta vez silencio, si bien fuentes de su entorno han asegurado que ha declinado pedir él un nuevo informe a los letrados de la cámara catalana, al entender que sigue vigente el ya redactado.

Desde el Govern, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), se ha mostrado también convencida de que la Mesa del Parlament hará "efectiva" la resolución de la Cámara que ratificó a Quim Torra como president y diputado, por lo que ni "contempla" que se le retire el acta.

También el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha defendido que no es posible retirar el acta de diputado a ningún representante "sin sentencia firme".

En cambio, Ciudadanos y PPC mantienen desde el primer momento que desde que la JEC emitió su orden Torra no es diputado y advierten a Torrent de consecuencias penales si le deja votar.

El PSC prefiere que sean los letrados quienes digan si el último escrito del Supremo dando por buena la orden de la JEC hace que esta se tenga que cumplir, mientras que los comunes apelan a la prudencia y precisan que sería bueno contar con ese informe.

La CUP no se opone a un nuevo informe, si bien creen que no es necesario porque entienden ya quedó claro que la JEC no es competente y que la decisión por tanto recae en Torrent.

En el ámbito de los recursos, la Junta Electoral Provincial inadmitió ayer el recurso de Torra por falta de "fundamento" y mantiene que debe dejar su acta de diputado en el Parlament y que la cámara comunique el nombre de su sustituto.

Sin embargo, este último acuerdo aún puede ser recurrido ante la junta Provincial en un plazo hábil de 24 horas desde que fue notificado.