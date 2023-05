Parera (Valents): "Hemos venido a rescatar Barcelona de un gobierno comunista"

El acto central de campaña reúne a los alcaldables de las 4 capitales catalanas

La candidata de Valents a la alcaldía de Barcelona, Eva Parera, ha asegurado que su formación pretende rescatar Catalunya y su capital: "Hemos venido a rescatar Catalunya de un Govern nacionalista, hemos venido a rescatar Barcelona de un gobierno comunista".

Lo ha dicho este sábado en el acto central de campaña del partido en la estación de França de Barcelona, con el candidato por Girona, Xavier Cuadrado; la candidata por Lleida, Ángeles Ribes, y el candidato por Tarragona, Robert Hernández.

"En esta tierra está el banco de prueba de todas las corrientes políticas destructoras que acechan Europa y que jamás han funcionado: el comunismo y el nacionalismo, dos fuerzas de apariencia antagónica que son en realidad populismo muy corrosivo", ha dicho.

En el acto, conducido por la exconcejala de Cs en Barcelona Marilén Barceló, Parera se ha presentado como la opción para emprendedores y trabajadores: "Podrán por fin dejar de votar con la nariz tapada al mal menor".

También ha dicho que Valents será "la peor pesadilla" de aquellos que no respeten la propiedad privada y no quieran trabajar.

VALENTS VERSUS PP

"Los que tendimos la mano para trabajar conjuntamente en una gran coalición y respondieron 'No molestes porque no eres nadie', hoy suplican para que los ciudadanos no nos voten", ha dicho en referencia implícita al PP.

"Si alguna vez estos votos fueron vuestros, vosotros solitos los desperdiciásteis y los perdísteis. si alguna vez estos votos fueron vuestros, nunca supísteis honrarlos", ha añadido.

ROBERT HERNÁNDEZ (TARRAGONA)

El alcaldable de Valents por Tarragona, Robert Hernández, ha defendido "poner otra vez Tarragona en el mapa", y ha explicado que el reto de la ciudad es volver a liderar el territorio y atraer a las empresas.

Ha defendido "una ciudad segura y limpia, pero a la vez una ciudad de turismo, una ciudad de congresos", y ha prometido desencallar los grandes proyectos estancados de la ciudad.

ÁNGELES RIBES (LLEIDA)

La candidata por Lleida, Ángeles Ribes, ha explicado que su propuesta para la ciudad respecto la seguridad es solicitar patrullaje de la Guardia Civil y la Polícia Nacional, algo que "nadie más se atreve a pedir".

"Vemos cómo aquellos que no han hecho nada en cuatro años dicen que van a hacer de todo en los cuatro años siguientes", ha dicho.

XAVIER CUADRADO (GIRONA)

El alcaldable de Valents por Girona, Xavier Cuadrado, ha dicho que hay "muchos catalanes que, por miedo a ser señalados como disidentes, callan", algo que ha definido como consecuencia del 'fast food' ideológico.

También ha criticado a los "idealistas que viven en una burbuja, que nunca salen de su despacho para pisar la calle, que nunca han sido autónomos, que nunca han montado una empresa".