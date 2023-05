Parera (Valents) asegura que como alcaldesa no se personaría en causas contra la Guardia Urbana

Defiende afrontar políticas "que pueden tacharse de extrema derecha pero que se han de afrontar"

La candidata de Valents a la alcaldía de Barcelona, Eva Parera, ha asegurado que si fuera alcaldesa no se personaría "en absoluto" en causas contra la Guardia Urbana y ha defendido, como cargo público, dar siempre apoyo a la policía en cualquier actuación que haga.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Agència Catalana de Notícies (ACN) este martes, preguntada por cómo valora la actuación policial que acabó con la detención de dos monitores de l'Esplai del Pi después de un concierto este lunes de madrugada.

"No me toca como cargo público valorar la actuación de la policía, toca apoyar sin cuestionar", ha sostenido Parera, que ha asegurado que ve una tendencia en la administración de ponerse, a su juicio, en contra de los cuerpos policiales sistemáticamente.

Asimismo, ha reiterado que, si el Ayuntamiento ha de personarse en alguna causa, es en contra "de los que están haciendo actos de vandalismo".

"Hay procedimientos internos. Aquí nos hemos petado el respeto, damos por supuesto que si se denuncia a un policía automáticamente es culpable", ha añadido.

"NO ESCONDER LA CABEZA BAJO EL ALA"

Preguntada por las políticas que defiende Valents y las que defiende Vox y una posible rivalidad entre las dos formaciones políticas, Parera ha asegurado que se preocupa poco de cómo calificar a los demás partidos, pero ha defendido que Valents "tiene una utilidad afrontando políticas difíciles que pueden tacharse de extrema derecha pero que se tienen que afrontar".

"No se puede esconder la cabeza bajo el ala, no es la política de Valents", ha añadido la candidata de la formación, que ha convenido en que no es dura con la delincuencia, pero --a su juicio-- que el problema es no serlo.

"Tenemos una delincuencia creciente por la tibieza de las políticas del Ayuntamiento. Se ha de ser muy duro, contundente. Todo el mundo es bienvenido si es a trabajar y a integrarse, pero quien viene a delinquir no es bienvenido", ha concluido.