Pardo (Cs) prevé que decreto de simplificación "lo copiarán" muchas comunidades porque "acaba con quebraderos de cabeza"

La portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, Teresa Pardo, ha afirmado este martes en rueda de prensa que "el decreto de simplificación administrativa supone la mayor reducción que jamás se ha hecho y sitúa a Andalucía como la región con menos trabas burocráticas del país", en referencia al debate de convalidación de este decreto que afronta el Pleno del Parlamento este miércoles, del que ha recordado que "afecta a 330 medidas y a 33 materias y facilitará la gestión diaria de los andaluces".

"Estoy segura de que muchas comunidades autónomas copiarán este decreto porque acaba con el quebradero de cabeza de los ciudadanos para hacer sus gestiones diarias. Se acabó el tener que acudir a 16 ventanillas para realizar una gestión, se acabaron esos procedimientos que duraban año y medio, ahora, las actuaciones que tenían que hacer de casilla en casilla durante meses, pasan a un mes", ha defendido la portavoz de Cs, según una nota de este partido.

Pardo ha subrayado que "gracias a Cs se apuesta por la inversión, por las pymes, por las empresas, y, sobre todo, con este decreto, apostamos por facilitarle la gestión diaria a los andaluces", al tiempo que ha criticado la burocracia existente cuando gobernaba el Partido Socialista y ha afirmado que "los andaluces estaban acostumbrados a la asfixia burocrática de la nefasta gestión del PSOE, era la comunidad en la que más difícil era realizar cualquier tipo de gestión".

"Esperemos que se apruebe, si no se aprueba, los partidos que no lo apoyen tendrán que explicar por qué se oponen a agilizar los trámites burocráticos y a que Andalucía siga creciendo en inversión y empleo", ha asegurado Teresa Pardo.

La portavoz del Grupo Parlamentario de Cs ha anunciado que su grupo llevará al Pleno del Parlamento una iniciativa con la que solicitan al Gobierno que suspenda la subida de la cuota de autónomos prevista para 2022.

"No podemos olvidar que ha sido el sector más castigado y es el que genera uno de cada tres empleos, muchos han tenido que cerrar sus negocios y desemplear a sus trabajadores porque no podían seguir al frente de sus negocios", ha lamentado Pardo.

"Cs es el aliado de los autónomos, los apoyamos para pagar el alquiler de sus negocios, con la tarifa plana, la súper reducida para los jóvenes, y también para cubrir los suministros básicos", ha defendido la portavoz parlamentaria.

"Ayudar a los autónomos es ayudar a la economía y al empleo en Andalucía, por eso, desde Cs no nos vamos a callar y no vamos a permitir otro sablazo más del señor Sánchez, que no es más que el resultado de las concesiones que ha hecho a sus socios, los independistas y nacionalistas", ha zanjado Pardo.