Pardo se niega a "perder un segundo en valorar cuentas no oficiales" para las primarias de Cs "con la que está cayendo"

La portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, ha advertido este miércoles de que no va a "perder ni un segundo ni un minuto, con la que está cayendo, en valorar cuentas no oficiales" en redes sociales sobre las primarias que deberá celebrar su partido para elegir candidato a las próximas elecciones autonómicas.

En rueda de prensa en el Parlamento, Teresa Pardo se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre una plataforma creada en redes sociales que postula a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, como candidata de Cs Andalucía a dichas primarias.

Teresa Pardo ha indicado que a ella lo que le "preocupa es mejorar la vida de los andaluces", y "cuando llegue esa situación ya se valorará". "No puedo perder ni un segundo" en eso "con la que está cayendo en muchísimas familias que no pueden atender los suministros básicos de la luz", con la situación actual de pandemia que sigue generando "muchas muertes", o con el "decreto trampa que nos ha puesto el Gobierno de la nación" para la concesión de ayudas a la solvencia empresarial a pymes y autónomos afectados por la crisis de la Covid-19.

"No voy a perder ni un segundo o un minuto en valorar cuentas no oficiales", ha sentenciado la portavoz parlamentaria de Cs antes de añadir, además, que cree que, para los andaluces, la cuestión de "primarias o no" en cualquier partido político es ahora mismo "la cuestión 1.537.012" entre sus preocupaciones.